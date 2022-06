Relacionamento: Namoro virtual funciona? 3 prontos que você precisa entender antes de se aventurar pelo romance na web

Com o avanço das ferramentas de comunicação, a internet passou a ser um meio pelo qual diversas possibilidades foram criadas. O relacionamento à distância, por exemplo, possui adeptos pela facilidade de interação entre os envolvidos.

Sexo virtual, chamadas de vídeo e voz, envios de mensagens em tempo real e – muito em breve – o metaverso, as relações virtuais possuem diversos estágios, incluindo o laço amoroso. Há diversos aplicativos e sites de relacionamento os quais são usados não apenas para encontros especiais. Às vezes, o namoro pode se iniciar totalmente à distância e tudo a ser extraído da pessoa está por detrás de uma tela.

A pandemia foi um dos fatores que alavancou esse processo de relacionamento, pois não havia a possibilidade de encontros presenciais. Embora houve a flexibilização dos encontros pessoais, a internet continua sendo usada para o famoso ‘web namoro’.

O portal Business Insider entrou em contato com a especialista em namoro e vice-presidente do Dating.com, Maria Sullivan, para responder algumas perguntas sobre o namoro virtual. Aqui estão três coisas que você precisa saber:

1 – Como estabelecer um encontro virtual efetivo?

Mesmo que o encontro seja virtual, é importante que haja um mesmo planejamento do encontro presencial.

“Iniciar um encontro virtual pode ser estranho, mas neste momento também está se tornando a norma”, disse Sullivan. “Se você estiver conversando com alguém por um tempo e decidir que quer sair com ela, traga a ideia e agende o mesmo que faria em um encontro real. Peça um dia e horário em que ela esteja disponível e coloque algo no calendário.”

2 – Você pode fortalecer a relação apenas no modo virtual?

A resposta é: sim! É possível criar uma base sem ter visto a pessoa presencialmente antes. Mesmo de lados opostos da tela, a forma como se relacionam podem criar espaços para sentimentos mais sólidos.

“Sim”, disse Sullivan. “Mesmo que você esteja namorando por meio de um dispositivo eletrônico, você ainda está conhecendo alguém e passando tempo com ele. Por causa disso, você pode fazer uma conexão forte sem nunca se encontrar pessoalmente. Conectando-se virtualmente, você pode conhecer alguém por quem eles são e não confiar apenas em sua atração sexual.”

3 – Quais são os erros comuns de namoro virtual?

Os erros de conexão podem ser fatores prejudiciais para momentos em que estão compartilhando a companhia um do outro.

“Erros comuns de namoro virtual incluem estar localizado em um espaço barulhento e lotado ou ter uma conexão Wi-Fi ruim”, disse Sullivan.

“Você quer ter certeza de que seu encontro tem toda a sua atenção, assim como se você estivesse em um restaurante”, acrescentou Sullivan. “Além disso, ao fazer FaceTime com alguém de seu interesse, é importante que você tenha uma boa conexão Wi-Fi para que seu vídeo e som não fiquem embaçados ou com atraso.”