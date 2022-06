Os signos que se apaixonam por quem é uma nova descoberta

Diferente do que muitos pensam, a frase “os opostos se atraem” pode ser o sinônimo de “problemas” para muitas pessoas que preferem não sair da zona de conforto ao seu apaixonar. No entanto, alguns signos do zodíaco são totalmente opostos e ficam ainda mais entusiasmados quando percebem que seu coração foi flechado por alguém que é um mundo novo a ser descoberto.

Confira quais são estes signos e como eles agem:

Gêmeos

O geminiano vive em constante curiosidade e explorando tudo o que está ao seu alcance para saber mais. O mesmo acontece no amor e facilmente as pessoas irão vê-lo apaixonado por quem apresentou um novo mundo para ele. Ele é bom de comunicação e tenta sempre compreender as outras pessoas, o que facilita a convivência com quem não é tão semelhante a ele assim. A variedade move sua paixão.

Libra

O libriano tem uma simpatia que facilmente é despertada e pode se dar bem com as pessoas facilmente, por mais que elas sejam diferentes. Isso os leva a não ver limites no amor e se conectar com quem conquista sua afeição e paixão. A descoberta de novas coisas é encarada como uma atitude romântica que se complementa e o deixa nas nuvens.

Sagitário

O sagitariano é aventureiro por natureza e não teme se aproximar de ninguém, mesmo que a pessoa compartilhe experiências complemente novas. As descobertas o entusiasmam ainda mais no amor e ele pode mergulhar de cabeça em nas compreensões. Como tem energia, está sempre disposto a ter uma nova percepção e abrir portas ao lado de quem o apaixona.

Aquário

O aquariano tem o ato de experimentar como uma das coisas que mais gosta na vida, especialmente quando o assunto é amor. Ele pode até ficar desconfiado, mas ama embarcar em aventuras amorosas com pessoas diferentes, mas que são abertas intelectualmente. Gosta de debater e pode ter uma aura compreensiva que é tocada profundamente por aquilo que até então estava desconhecido.

