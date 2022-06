Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 7 a 12 de junho de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 7 a 12 de junho de 2022:

Áries

Momento de viver novas aventuras e momentos que entusiasmam. É melhor se afastar de mentiras, pois elas serão descobertas.

Touro

As mudanças e as decisões estão no seu caminho; saiba como fazer isso de forma construtiva e não deixe de se divertir com quem ama.

Gêmeos

Assuntos são esclarecidos e é importante saber o que você merece. Evite entrar em relacionamentos complicados ou triângulos.

Câncer

Saiba impor alguns limites e não deixe que ninguém o manipule; é hora de fazer descobertas sobre as suas relações.

Leão

Saiba se proteger de energias ruins de terceiras pessoas para não aumentar crises. É hora de ter trocas mais sinceras no amor.

Virgem

Não caia em mentiras e use a intuição para acessar a verdade. Alguns podem ver a sorte ser ativada no amor.

Libra

Observe quem tem boa intenção e quem não tem; saiba escolher melhor seus aliados e quem sabe da sua vida pessoal.

Escorpião

Cuidado com pessoas tentando arrumar problemas. Fique mais atento e presente na sua relação para não ter problemas.

Sagitário

Hora de se libertar de algo que não faz bem e receber o apoio que merece. Palavras e momentos especiais.

Capricórnio

Deixando para trás o que não faz bem e realizando mudanças; este é o seu lugar agora.

Aquário

Casais conseguem superar um obstáculo difícil e é preciso apenas ter cuidado com pessoas do passado que podem complicar as coisas. Decisões.

Peixes

Movimentos e mudanças necessárias; não se feche e saiba encontrar os caminhos para o equilíbrio.

