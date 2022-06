3 problemas que TODOS os RELACIONAMENTOS LONGOS vão enfrentar um dia

Qualquer relação, seja familiar, de trabalho ou romântica, costuma ser complexa. No início as dificuldades parecem ser maiores, mas é comum que as coisas se ajeitem com o tempo. Mesmo assim, os relacionamentos, principalmente os amorosos, podem enfrentar questões específicas com o passar do tempo e é preciso estar atento para quando essas dificuldades aparecerem.

Segundo o psicólogo Mark Travers, existem três obstáculos marcantes que podem ocorrer em um relacionamento longo. Veja quais são e como enfrentá-los a seguir.

1. Você deseja mudar algo em seu parceiro

Ter gostosos diferentes em uma relação é comum, e normalmente a longo prazo as pessoas acabam se acostumando com as diferenças uma das outras. Contudo, também ocorre de, após um tempo, as pessoas tentarem mudar coisas umas nas outras. Contudo, esse processo pode ser um pouco complexo.e por isso, a a pesquisadora Natalie Sisson, da Universidade de Toronto, possui algumas dicas:

Faça uma solicitação de mudança eficaz: Uma solicitação de mudança clara e direta – em oposição a uma vaga ou implícita – comunica que há um problema no relacionamento e ajuda o parceiro em mudança a determinar o que pode fazer para atender à solicitação de seu parceiro;

Seja solidário: Uma solicitação de mudança também deve ser equilibrada com suporte e validação, já que sabemos que as solicitações de mudança são difíceis de ouvir. Também é importante que os parceiros em mudança se sintam apoiados durante o processo de mudança e que os parceiros solicitantes forneçam feedback sobre como as coisas estão indo..

2. O sexo está repetitivo

Após algum tempo, qualquer atividade repetitiva pode parecer algo obrigatório e se tornar chato. E isso ocorre também com o sexo. “Manter a satisfação sexual é um aspecto crítico, mas desafiador, da maioria dos relacionamentos românticos“, diz a psicóloga Ashlyn Brady, da Universidade da Carolina do Norte. “Os resultados do nosso estudo sugerem que experimentar e receber gratidão aumenta a motivação para atender às necessidades sexuais de um parceiro”.

3. Você não consegue relacionar consigo mesmo

Não estar bem com você mesmo pode afetar a relação com as outras pessoas. Isso pode ocorrer por diversos fatores, como baixa autoestima ou problemas no trabalho, por exemplo. Veja dicas de como inicia uma jornada de auto aceitação:

Do lado da medicina do estilo de vida, os pesquisadores recomendam passar oito horas por noite na cama sem o celular, pois as redes sociais podem apresentar um mundo irreal onde você pode achar a vida das pessoas melhores que a sua. Eles também recomendam aumentar seu consumo diário de alimentos à base de plantas e fazer 30 minutos de exercícios moderados ou caminhar 10.000 passos por dia;

Do lado da psicologia positiva, os pesquisadores sugerem sair do seu caminho para dar a alguém um elogio genuíno todos os dias. Eles também sugerem que você gaste 15 minutos por dia refletindo sobre as coisas que correram bem e reserve um tempo para perdoar as pessoas que o machucaram.

