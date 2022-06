O Telescópio Espacial James Webb da NASA está a apenas algumas semanas de operação total. Logo após as primeiras observações serem reveladas recentemente, a ciência aprofundada de Webb começará.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, entre as investigações planejadas para o primeiro ano estão estudos de dois exoplanetas quentes classificados como “super-Terras” por seu tamanho e composição rochosa.

Os pesquisadores treinarão os espectrógrafos de alta precisão da Webb nesses planetas com o objetivo de entender a diversidade geológica dos planetas em toda a galáxia e a evolução de planetas rochosos como a Terra.

Telescópio James Webb da NASA se prepara para estudar mundos rochosos misteriosos

“55 Cancri e” orbita a menos de 1,5 milhão de milhas de sua estrela parecida com o Sol (um vigésimo quinto da distância entre Mercúrio e o Sol), completando um circuito em menos de 18 horas.

Com temperaturas da superfície muito acima do ponto de fusão dos minerais formadores de rocha típicos, acredita-se que o lado diurno do planeta seja coberto por oceanos de lava.

Os planetas que orbitam tão perto de sua estrela são considerados bloqueados por maré, com um lado voltado para a estrela o tempo todo. Como resultado, o ponto mais quente do planeta deve ser aquele que enfrenta a estrela mais diretamente, e a quantidade de calor proveniente do lado diurno não deve mudar muito ao longo do tempo.

“Mas este não parece ser o caso. Observações de ‘55 Cancri e’ do Telescópio Espacial Spitzer da NASA sugerem que a região mais quente está deslocada da parte que enfrenta a estrela mais diretamente, enquanto a quantidade total de calor detectada do lado do dia varia”, informou.

Como detalhado pela NASA, uma explicação para essas observações é que o planeta tem uma atmosfera dinâmica que movimenta o calor.

“Outra possibilidade intrigante, no entanto, é que 55 Cancri e não esteja travado por maré. Em vez disso, pode ser como Mercúrio, girando três vezes para cada duas órbitas. Como resultado, o planeta teria um ciclo dia-noite”, revelou.

Super-Terra um pouco mais fria LHS 3844 b

Enquanto “55 Cancri e” fornecerá informações sobre a geologia exótica de um mundo coberto de lava, o LHS 3844 b oferece uma oportunidade única para analisar a rocha sólida em uma superfície de exoplaneta.

Como “55 Cancri e”, LHS 3844 b orbita extremamente perto de sua estrela, completando uma revolução em 11 horas. No entanto, como sua estrela é relativamente pequena e fria, o planeta não é quente o suficiente para que a superfície seja derretida. Além disso, as observações do Spitzer indicam que é muito improvável que o planeta tenha uma atmosfera substancial.

Ainda de acordo com as informações, embora não possamos visualizar a superfície do LHS 3844 b diretamente com o Webb, a falta de uma atmosfera obscura torna possível estudar a superfície com espectroscopia.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA