Sua tosse piora à noite? Veja essas 4 dicas de como acabar com a tosse noturna Imagem: Freepik

A tosse é um dos principais sinais de doenças que ocorrem quando a temperatura está baixa, como a gripe. Nesse caso, o sintoma tem costuma de piorar durante a noite, impedindo que o descanso, pois ao se deitar, a drenagem de secreções que estão presas nas vias respiratórias, acaba sendo dificultada, estimulando a tosse. De acordo com o site Tua Saúde, além da gripe, as tosses podem ocorrer pelas seguintes condições:

Alergias respiratórias, como asma ou rinite;

Infecções das vias respiratórias que ocorrem principalmente em baixas temperaturas, como gripe, resfriado ou pneumonia;

Aspiração de fumaça;

Refluxo gastro-esofágico.

Como diminuir a tosse noturna?

Algumas dicas básicas podem ser seguidas para diminuir a tosse durante à noite. Tomar água pode manter a sua garganta hidratada e evitar o ar seco e manter os cômodos da casa limpos podem te ajudar a se livrar de fatores que agravam o problema.

A tosse é uma resposta de defesa do organismo e tem por objetivo eliminar objetos estranhos. A condição costuma ser solucionada com o tempo e através de medidas simples. Contudo, caso ela seja frequente e dure mais do que 5 dias acompanhada de outros sintomas, como febre e catarro, a procura por um médico deve ser feita.

As quatro dicas principais para acabar com a tosse noturna tanto em adultos quanto em crianças são:

Hidratar a garganta, tomando um copo de água em temperatura natural um um chá ou leite morno com mel;

Manter as vias aéreas limpas, limpando o nariz com um cotonete úmido ou fazendo uma nebulização;

Evitar o ar seco dentro de casa, deixando um balde de água em algum cômodo ou molhar uma toalha com água morna e deixá-la em uma cadeira, por exemplo. Além disso, pode ser utilizado um umidificador;

Manter a casa limpa, deixando o ar entrar e retirando o pó dos objetos.

