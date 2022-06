O lançamento de novos recursos vai deixar o aplicativo de mensagens WhatsApp de ‘cara nova’ muito em breve.

As novidades serão liberadas para os sistemas operacionais Android e iOS, de acordo com informações do site Wabetainfo. Confira todos os detalhes:

Novos recursos que vão deixar o WhatsApp de ‘cara nova’ muito em breve

Privacidade no app

O aplicativo WhatsApp permitirá salvar mensagens temporárias em muito breve.

A novidade está em desenvolvimento para os sistemas Android e iOS.

Novo layout

O WhatsApp lançou uma nova visualização de legenda redesenhada depois de instalar a recente atualização beta para Android 2.22.12.11.

Android e iOS

O app desenvolve uma maneira melhorada de visualizar as informações de reação do álbum.

E como revelado pelo site, a plataforma já está liberando o recurso para Android e iOS.

Vários dispositivos

Como parte de uma importante melhoria, o WhatsApp contará com uma versão para iPad em breve.

A compatibilidade será lançada após o lançamento de melhorias para o recurso de ‘vários dispositivos’.

Grupos do WhatsApp

O app de mensagens está trabalhando na capacidade de sair silenciosamente dos grupos.

A novidade que será liberada em uma futura atualização para todas as versões do app.