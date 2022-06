Estudo calcula probabilidade de existir pelo menos quatro civilizações alienígenas malignas na Via Láctea

Cientistas de todo mundo se debruçam diariamente sobre a árdua tarefa de encontrar um planeta que reúna condições de vida e também para fazer contato com seres alienígenas no Cosmos.

Mas uma pergunta que poucos fazem é: e se encontrarmos seres alienígenas que não deveríamos? Uma civilização do mal com tecnologia suficiente para nos subjugar ou nos exterminar?

Algumas mentes brilhantes, na realidade, já levantaram esses tipos de questões. Uma delas foi o famoso cientista Stephen Hawking. O físico teórico britânico foi um dos cientistas que não viu com bons olhos a ideia de lançar uma mensagem nas profundezas do espaço com a intenção de que alguma civilização alienígena a encontrasse, decifrasse e nos visitasse.

Hawking alertou sobre a possibilidade de a humanidade entrar em contato com alienígenas hostis que usem de sua tecnologia avançada para dominar a Terra, mais ou menos como já vimos em filme e séries de TV.

E, segundo dados matemáticos, isso é possível. O estudo feito por meio de cálculos pelo cientista Alberto Caballero, da Universidade de Vigo, na Espanha, aponta para a probabilidade (teórica) de que existam pelo menos quatro civilizações extraterrestres na Via Láctea com intenções hostis.

baixa probabilidade

As probabilidades, garante o matemático, são realmente baixas, mas existem. Pelos seus cálculos, é possível que existam pelo menos de 15 mil civilizações na Via Láctea e dessas, pelo menos quatro teriam intenções hostis se entrassem em contato com nosso mundo.

Ainda em termos de probabilidade, as chances dessas quatro civilizações encontrarem o planeta Terra seriam as mesmas de um asteroide colidir com nosso planeta e levá-lo à extinção, como ocorreu há cerca de 100 milhões de anos.

“Fiz o artigo baseado apenas na vida como a conhecemos. Uma civilização alienígena pode ter um cérebro com composição química diferente e pode não ter nossa empatia ou ter mais comportamentos psicopatológicos. Encontrei essa forma de fazer o estudo, que tem limitações, porque não sabemos a mente de como seriam os alienígenas”, concluiu Alberto Caballero.