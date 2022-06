Em qual lugar o café deve ser guardado antes de ser utilizado?

O café está presente na casa dos brasileiros e uma dúvida comum é tentar entender qual o melhor lugar para guardar o café antes de prepará-lo. Geladeira? Freezer ou armário? De acordo como site Megacurioso, existe uma grande discussão a respeito disso entre os fãs de café, principalmente porque cada tipo de café possui propriedades diferentes e, dependendo de onde é armazenado, suas qualidades podem ser impactadas.

A primeira coisa que deve ser entendida é que o café pode ir perdendo sua qualidade de acordo com o oxigênio, ou seja, o próprio contato com ar. E é exatamente por isso que algumas marcas oferecem embalagens a vácuo para que a qualidade seja mantida. Ou seja, é recomendado manter o café lacrado e na embalagem original ou em algum ambiente fechado hermeticamente (vedado).

A luz também pode pode alterar o café, seja ela natural ou artificial. Logo, ele precisa ser guardado em espaços sem o alcance de luz para que as moléculas não se quebrem, o que faz com o que o sabor e durabilidade seja perdido. Procure deixar dentro de algum armário fechado ou em um ambiente que não seja transparente. Lugares com alta temperatura ou úmidos podem oxidar o café, sendo assim, evite esses dois ambientes.

Em qual lugar deve ser guardado?

Já que existem diversos lugares em que o café não pode ser guardado, qual seria o melhor lugar? O melhor lugar seria um armário, em embalagem fechada e opaca. Para quem tem o costume de congelar o café, isso não é indicado, pois a umidade do freezer irá alterar sua qualidade, pois o café é seco e absorve a umidade.

