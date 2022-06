Truques secretos do aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp já conta com mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo.

E para facilitar a vida dos usuários, o app conta com várias truques simples, que podem ser usados em celulares com Android e iOS. Confira:

Como saber se fui bloqueado por alguém no app de mensagens?

Como detalhado pelo blog do app, existem pelo menos 4 maneiras oficiais de saber se alguém não quer mais ‘conversar’ com você.

“Online” na conversa

Segundo o blog, você não vê mais as informações “visto por último” ou “online” na conversa.

Informações de contato

Você não vê atualizações da foto do perfil desse contato.

Dois tiques no app

Você verá um tique ao lado das mensagens enviadas para um contato que bloqueou seu número, mas nunca verá os dois tiques que indicam que a mensagem foi entregue.

Chamadas no app

Você não consegue fazer chamadas (áudio e vídeo) no app de mensagens WhatsApp para esse contato.

Ainda de acordo com as informações, essa informação é intencionalmente ambígua para proteger sua privacidade ao bloquear alguém.

Assim você pode mudar a cor do app e deixar com a sua ‘cara’

Para alterar o tom de seus chats você deve aplicar o seguinte passo a passo:

Passo 1: Entre no WhatsApp

Passo 2: Pressione os três pontos no canto superior

Passo 3: Selecione a opção “Conversas” e “Fundo de Tela”

Passo 4: Selecione a opção “Alterar”

Passo 5: Escolha o tom que você quer

É possível escolher entre opções determinadas ou colocar uma foto da sua galeria.

WhatsApp em até 4 aparelhos

Você pode usar o app de mensagens WhatsApp em até quatro aparelhos conectados ao mesmo tempo, sem precisar manter seu celular conectado à internet.

A novidade foi liberada há algum tempo e está disponível para os sistemas Android e iOS, como detalhado pelo blog da plataforma.

Com o recurso, é possível utilizar ainda mais as ferramentas do app. No entanto, lembre-se de que é possível usar o WhatsApp somente em um celular por vez. Confira como (Android e iOS):

Abra o WhatsApp no seu celular.

no seu celular. Toque em Mais opções > Aparelhos conectados .

> . Toque em CONECTAR UM APARELHO > OK .

> . Aponte seu celular para a tela do aparelho que você deseja conectar para escanear o código QR.