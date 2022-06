Telescópio Hubble da NASA capta impressionante imagem no espaço; confira

Uma nova imagem do Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) mostra uma seção da galáxia espiral apelidada de Olho da Agulha – um nome apropriadamente especial para uma galáxia espiral anã.

Com detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o Olho da Agulha, também conhecido como NGC 247 e Caldwell 62, está localizado a cerca de 11 milhões de anos-luz de distância no Grupo do Escultor.

Com isso, sendo o grupo de galáxias mais próximo do nosso (o Grupo Local).

Telescópio Hubble da NASA capta impressionante imagem no espaço

Ainda de acordo com as informações, o registro da galáxia espiral acabou surpreendendo usuários.

A galáxia recebeu esse apelido porque uma extremidade dela apresenta um estranho vazio de estrelas (não visto neste close do Hubble). Confira registro:

Crédito (Reprodução NASA)

Hubble é um dos telescópios espaciais mais renomados da astronomia moderna que orbita fora da atmosfera terrestre, em uma órbita circular ao redor do planeta Terra a 593 quilômetros acima do nível do mar.

Crédito da imagem: NASA, ESA e H. Feng (Universidade de Tsinghua); Processamento de imagem: G. Kober (NASA Goddard/Universidade Católica da América)

Texto com informações da NASA