NASA planeja testar sistema de navegação semelhante ao GPS na Lua

O Programa Artemis da NASA mantém sua prioridade de levar o homem novamente à Lua. Para isso, a agência espacial norte-americana está intensificando seus esforços para melhorar a segurança e a navegação de sua futura tripulação no satélite terrestre, segundo informação do Fayer Wayre.

Os astrônomos da NASA estão pensando em testar um sistema de navegação semelhante ao GPS na Lua, que usa sinais do Sistema Global de Navegação por Satélite da Terra (GNSS), de acordo com o relatório do Gizmodo.

O GNSS refere-se às constelações de satélites que transmitem sinais de posicionamento, temporização e navegação do espaço para receptores na Terra.

A agência espacial está se preparando para enviar essa carga experimental para o único satélite natural do nosso planeta, a ser entregue pela sonda Blue Ghost da Firefly Aerospace em algum momento de 2024, de acordo com a NASA.

O plano dos cientistas será baseado no Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE) da NASA, desenvolvido em parceria com a Agência Espacial Italiana (ASI).

O que é o LuGRE?

O LuGRE tentará calcular as primeiras posições fixas durante uma viagem à Lua, bem como na superfície lunar. Além disso, você receberá sinais do GPS e da própria constelação GNSS da Europa, Galileo, durante toda a viagem.

Depois de pousar na Lua com o Blue Ghost, o receptor implantará sua antena e coletará dados por 12 dias, ou possivelmente mais. Os dados coletados em torno do satélite serão então transmitidos para a Terra e usados para desenvolver sistemas GNSS lunares operacionais para futuras missões no espaço.

JJ Miller, vice-diretor de políticas e comunicações estratégicas do programa Space Communications and Navigation (SCaN) da NASA, disse: “Estamos expandindo o escopo dos sistemas criados para fornecer serviços aos usuários terrestres, aéreos e marítimos para incluir também o setor espacial em rápido crescimento .

“Isso melhorará muito a precisão e a resiliência do que estava disponível durante as missões Apollo e permitirá cenários operacionais e de equipamento mais flexíveis.”