NASA encontra ‘inferno’ em nosso Sistema Solar e isso é que a igreja católica diz sobre

Para diversas religiões, o inferno é um ambiente com características específicas em que pecadores são submetidos à condenação final e tortura eterna. E, segundo a NASA, um planeta descoberto e que é coberto de oceanos de lava poderia evocar esta ideia. Vamos entender melhor?

Segundo detalhado pelo portal FayerWayer, trata-se do planeta 55 Cancri, com 1/25 da distância que Mercúrio está do Sol. Em linhas gerais, como a sua superfície tem temperaturas acima do ponto de fusão, acredita-se que o seu lado diurno seja coberto por oceanos de lava.

“Imagine se a Terra estivesse muito, muito mais perto do Sol. Tão perto que um ano inteiro são apenas algumas horas. Tão perto que a gravidade trancou um hemisfério na luz do dia escaldante permanente e o outro na escuridão sem fim. Tão perto que os oceanos fervem, as rochas começam a derreter e as nuvens chovem lava”

Como a Bíblia descreve o inferno?

NASA encontra ‘inferno’ em nosso Sistema Solar Foto ilustrativa - Pixabay

Algumas das características do inferno, segundo a Bíblia, são:

“Fornalha de fogo; haverá choro e ranger de dentes”;

“Fogo eterno preparado para o Diabo e seus anjos”.

“Lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, (para ser) atormentado dia e noite para todo o sempre”, descreve o livro de Apocalipse.

O que a igreja católica diz sobre o ‘inferno’ descoberto pela NASA?

Sobre o planeta 55 Cancri e a definição de inferno que recebeu, Mario Arroyo, que é padre e doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz de Roma, disse o seguinte: “Obviamente isso é uma metáfora, porque o inferno não é um lugar, mas um estado, o estado de privação eterna e definitiva de Deus. [...] Este planeta 55 Cancri, embora esteja em situações tão extremas de calor e temperatura, não é privado da presença de Deus, Deus também está presente lá. Em vez disso, o inferno é caracterizado pela ausência de Deus”, ressaltou.

Por fim, em sua declaração, o padre ainda ressaltou que o fogo do inferno é “especial, é espiritual (...) queima as almas sem consumi-las”, afirmou.