Esses são os objetos que você nunca deve manter no seu banheiro Imagem: Pexels

Para muitos, o banheiro é um local para relaxar. É nesse cômodo onde você toma banho e realiza todas as outras atividades de higiene. E exatamente por isso esse canto da sua casa não deve ser um dos mais bagunçados. Mesmo assim, é comum acumular alguns produtos desnecessários, logo uma limpeza ou arrumação de vez em quando não é uma má ideia.

Organizar o banheiro regularmente pode fazer com que os espaços disponíveis sejam mais organizados, harmoniosos e que deixe a hora da limpeza mais eficaz. Contudo, se você é do tipo de pessoa acumuladora, escolher o que fica e o que sai do banheiro pode ser uma tarefa um pouco difícil.

Pensando nisso, o site Meganotícias (em espanhol) separou algumas dicas de como organizar o banheiro e quais coisas não devem ficar nesse ambiente. Veja a seguir:

O primeira parte de tudo é se preocupar com a segurança. Por ser um cômodo que geralmente se encontra úmido, o mais correto é manter as tomadas e fontes de energia o mais longe possível da água e de lugares como o chuveiro e a pia.

Você também deve criar a rotina de verificar a validade dos produtos e retirá-los assim que notar que estão muito velhos ou vencidos. Nunca deixe acumular embalagens, lâminas velhas, potes de creme ou frascos de xampu.

Caso você tenha filhos ou more com crianças, lembre-se de nunca deixar produtos de limpeza utilizados para limpar o próprio banheiro ao alcance delas. Coloque esses materiais em um quarto separado e trancado ou em lugares mais altos.

Por fim, evite guardar remédios no banheiro pois os medicamentos devem ficar em lugares secos e arejados. Mesmo que não molhem, a umidade pode acabar afetando a composição.

