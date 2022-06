8 horas de sono? Estudo revela a quantidade IDEAL de tempo que você deve passar dormindo

Um estudo recente feito por duas universidades constatou novos parâmetros para a quantidade de sono necessária para você descansar adequadamente. Realizada pela Universidade de Cambridge e pela Universidade Fudan, a pesquisa indicou que, quem dorme de forma excessiva ou insuficiente tem o desempenho cognitivo e a saúde mental afetada.

Publicado na revista Nature Aging, o estudo foi feito por cientistas ingleses e chineses e contou com quinhentos mil adultos, entre 38 e 73, que foram questionados sobre seus padrões de sono, saúde mental e bem-estar. A conclusão foi que sete horas de descanso são ideais para um melhor desempenho cognitivo e uma boa saúde mental. Por outro lado, aquelas pessoas que dormiam mais ou menos do que essa quantidade apresentavam uma velocidade de pensamento, atenção visual, memória e habilidades de resolução de problemas prejudicadas.

LEIA TAMBÉM: Suco natural de cereja e mais dois ingredientes para dormir melhor

“Embora não possamos dizer conclusivamente que dormir muito ou muito pouco causa problemas cognitivos, nossa análise de pessoas por um longo período de tempo parece apoiar essa ideia”, comenta o professor Jianfeng Feng, da Universidade Fudan.

“As razões pelas quais as pessoas mais velhas dormem menos parecem ser complexas, influenciadas por uma combinação de nossa composição genética e a estrutura de nossos cérebros“, acrescentou. Por fim, o professor explicou que ter uma boa noite de sono é importante em todas as fases da vida, mas principalmente à medida que o ser humano envelhece, principalmente em pacientes diagnosticados com transtornos psiquiátricos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Influenciadora descobre câncer na perna a partir de um sinal de beleza

⋅ Veja com qual idade seu primeiro cabelo branco, provavelmente, vai aparecer

⋅ Garganta irritada ou inflamada? Veja 7 formas caseiras de aliviar o incômodo