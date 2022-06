Como novidade do aplicativo de mensagens WhatsApp, o usuário já pode utilizar emojis para reagir a mensagens facilmente.

As reações são divertidas, rápidas e ajudam a reduzir o excesso de mensagens nos grupos.

A novidade está disponível para celulares com os sistemas Android e iOS.

O emoji ‘grosseiro’ que faltou nas reações do aplicativo WhatsApp

No entanto, a novidade não agradou a todos os usuários por completo, pelo menos até o momento.

“Só faltou o dedo do meio e o emoji revirando os olhos nessas reações de mensagem do WhatsApp kkkkkk”, escreveu uma internauta no Twitter.

Rapidamente, a postagem acabou viralizando entre os usuários da plataforma.

No entanto, isso deve mudar muito em breve, de acordo com informações do site especializado Wabetainfo.

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

O portal revelou que existe uma atualização beta em desenvolvimento que incluía um botão “+” ao lado das 5 reações atuais.

Ou seja, o usuário poderá escolher entre outros emojis disponíveis em breve, muito semelhante ao estilo liberado no Instagram.

No entanto, ainda de acordo com as informações, não existe uma data prevista para a liberação da nova versão do recurso.