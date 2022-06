Estes são os áudios misteriosos ‘captados’ pela NASA no espaço; confira registros

Uma sequência de áudios misteriosos ‘captados’ pela Agência Espacial Americana (NASA) no espaço foi divulgada ao longo do mês de maio.

As sonificações impressionantes foram divulgadas pela instituição nas redes sociais e muitas acabaram viralizando. Confira detalhes:

Estes são os áudios misteriosos ‘captados’ pela NASA no espaço

Aglomerado Abell 370

Várias centenas de galáxias residem no núcleo do aglomerado de galáxias Abell 370, localizado a aproximadamente 4 bilhões de anos-luz da Terra.

Nesta sonificação, as ondas sonoras são geradas com base no brilho e na posição dos objetos cósmicos na imagem. A luz mais brilhante é convertida em som mais alto e a frequência aumenta da parte inferior para a parte superior da imagem. Veja:

Majestosa galáxia espiral

Como detalhado pela NASA, os braços da majestosa galáxia espiral NGC 1300 contêm aglomerados azuis de estrelas jovens, nuvens rosa de formação de estrelas e faixas escuras de poeira. Para representar esta imagem com som, os cientistas atribuíram um volume mais alto à luz mais brilhante.

A luz mais distante do centro é mais alta à medida que um radar no sentido anti-horário varre a galáxia.NGC 1300 reside a cerca de 70 milhões de anos-luz de distância na constelação de Eridanus. Confira:

Arquivo impressionante

Esta sonificação do Hubble Ultra Deep Field 2014 toca uma única nota para cada galáxia na imagem. Quanto mais tarde a nota tocar nesta peça musical, mais distante está a galáxia.

Em pouco menos de um minuto, podemos ouvir quase 13 bilhões de anos nas galáxias mais distantes dessa foto. Confira:

Sonificação impactante

Os cientistas representaram informações nesta imagem do Hubble com som para criar uma bela sonificação com uma varredura de baixo para cima. A luz mais brilhante é mais aguda e mais alta.

Os três canais de cores usados para processar esta imagem recebem cada um seu próprio intervalo de tom, com vermelho representando tons mais baixos, verde em tons médios e azul em tons altos. Confira:

Texto com informações da NASA