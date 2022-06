Acelere o metabolismo com gengibre e abacaxi: bebidinha caseira simples e fácil para emagrecer (Reprodução/Pixabay - Coşkun Açık)

Há alguns tipos de chás que podem ajudar a eliminar peso e acelerar o metabolismo, além de controlar a fome e favorecer sua saúde. De acordo com o portal Tua Saúde, acrescentar alimentos termogênicos na dieta, como canela ou a pimenta caiena, podem ajudar a perder a barriga – pois seus compostos auxiliam no aumento metabólico.

Contudo, se você deseja aderir um cardápio mais saudável com estes tipos de chás, é importante obter uma rotina regular de atividades físicas. As bebidas são apenas um auxílio para a obtenção dos resultados.

Os chás precisam ser consumidos com moderação e sob orientação médica – ou outro profissional da saúde – com experiência no uso de plantas medicinais. Desta forma, sua necessidade será atendida de forma específica e segura.

Extraído do portal Tua Saúde, apresentamos uma bebidinha benéfica ao processo de emagrecimento, pois é saudável e contém componentes favoráveis ao seu corpo.

Vamos à receita?

Chá de gengibre com abacaxi

O chá de gengibre com abacaxi é ótimo para pessoas que desejam emagrecer. A bebida auxilia na aceleração do metabolismo, estimula o gasto de energia, além de promover a saciedade e contribui para o bom funcionamento do intestino, pois é muito rico em fibras.

Ingredientes:

Casca de ½ abacaxi;

Casca de 1 laranja;

1 colher de sopa de carqueja;

1 colher de sopa de gengibre em pó;

1 litro de água.

Modo de preparo:

Em uma chaleira ou panela, adicionar água, a casca de abacaxi e de laranja, e a colher de sopa de gengibre e depois levar ao fogo para ferver durante 5 a 10 minutos.

Após ferver, desligar o fogo e adicionar a carqueja. Tampar, deixar repousar por 5 minutos, coar e beber. Este chá deve ser bebido ao longo do dia, entre as refeições.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Confira mais receitas que ajudam no processo de emagrecimento:

Bebidinha caseira para emagrecer: Smoothie de amêndoa e morango

Queime gordura com esta bebidinha caseira: chá de hibisco com canela rápido e fácil

Acelere o metabolismo: bebidinha caseira com framboesa e iogurte para perder peso

Bebidinha caseira de morango para perder peso

Acelere o metabolismo: bebidinha tropical com banana, morango e iogurte para perder peso