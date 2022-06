Relacionamento: 8 sinais para saber se você está pronto para se casar, segundo especialista

Há diversas fases dentro de um relacionamento e, em cada uma delas, é possível estabelecer um status: se conhecer, fazer amizade, namorar, noivar e, por fim, casar-se – em alguns casos, terminar. Para tomar uma decisão sobre o próximo passo em uma relação, é necessário entender se chegou a hora certa.

O casamento, por exemplo, é um dos status mais profundos para um relacionamento, pois foi estabelecido um nível de maturidade e prontidão maior para compartilhar uma vida a dois. Mesmo que exista a separação, em alguns casos, quem se casa o faz com a intenção de ser para sempre.

Por ser algo que passará a fazer parte de sua vida e a mudará por completo, escolher a pessoa errada – e o tempo errado – podem gerar diversas frustrações futuras e fazer com que você possa desacreditar no amor. Por esta razão, estamos aqui para te ajudar a saber se chegou o momento certo de tomar essa decisão.

Não há como garantir como as coisas serão após o casamento, contudo é possível ter um vislumbre a partir de determinados sinais revelados no namoro e noivado. Com base na especialista em relacionamento Pareen Sehat, diretora clínica do Well Being Counseling, confira 8 sinais para saber se você está pronto para se casar, extraídos do portal ‘Brides’.

Lembre-se que estes são apenas alguns dos diversos sinais existentes que podem auxiliar na sua decisão. Contudo, cada caso possui suas razões e necessidades específicas.

1 – Você confia no seu parceiro

A confiança é um dos pilares para um relacionamento saudável. Sem confiança, seu casamento poderá ser repleto de tensão.

2 – Seus objetivos se alinham

Você sabe qual é o caminho do seu parceiro? Ele se cruza com o seu?

“É difícil estar na mesma página quando você está se movendo em direções diferentes”, diz Sehat. “Você não precisa ter os mesmos objetivos, mas se você pode apoiar um ao outro para o benefício do relacionamento, então você está em um bom lugar. Ser aberto e honesto sobre isso desde o início pode evitar muita frustração no futuro. estrada.”

3 – Você se sente seguro com ele

Sentir-se protegido e seguro no relacionamento irá evitar muita dor de cabeça no futuro.

“A base disso começa com a falta de julgamento”, explica a especialista Sehat. “Você pode ser você mesmo em torno desse indivíduo? Se você está tentando o seu melhor para ser outra pessoa, eu o encorajaria a imaginar como seria nos próximos anos. A influência em sua autoestima e ansiedade que isso poderia produzir.”

4 – Você já viu tempos difíceis

Nem tudo são mares de rosas, porém será mais fácil passar por fases ruins se vocês já experimentaram juntos. “Sim, amor e alegria sem problemas em um relacionamento podem ser uma coisa linda”, diz Sehat. “No entanto, enfrentar um objetivo difícil juntos pode construir muita força e confiança em um casamento.”

5 – Você quer um casamento de verdade, não apenas uma cerimônia

Tirar fotos vestidos de noivos e ter um dia marcante é maravilhoso, mas você se sente preparado para os dias seguintes? “Você pode ver um futuro com essa pessoa depois da data do seu casamento?” pergunta Sehat. “Você imagina envelhecer com eles?” Seja completamente honesto consigo mesmo aqui.

6 – Sua família se dá bem com seu parceiro

Por mais que não haja como controlar o que seus familiares pensam, a boa relação entre eles e seu parceiro deixará as coisas mais fáceis após o casamento. “Embora não tenhamos controle sobre esse fator, ele pode ser muito importante”, diz Sehat. “A aceitação de seu parceiro por sua família pode ajudar a facilitar a versão mais saudável de seu casamento. Muitas vezes, leva tempo para chegar lá. Seja paciente, eles também estão construindo confiança!”

7 – Você realmente gosta do seu parceiro

“Isso pode parecer um ponto óbvio, então vamos esclarecer”, diz Sehat. Lembre-se que gostar e amar não é a mesma coisa.

Você pode estar totalmente apaixonado por alguém, mas isso não significa nada se não há amor e respeito de verdade. “Nós estabelecemos que você os ama, mas você gosta de quem eles são?” Sehat pergunta. “Você os admira? Você gosta da companhia deles?” Dê um passo para trás e realmente pense sobre essas questões.

8 – Você pode se dar ao luxo de casar-se

“Um casamento é provavelmente seu primeiro empreendimento significativo como casal”, explica Sehat. “Se você não pode pagar o casamento dos seus sonhos agora, reserve algum tempo para economizar para isso e evite problemas financeiros logo de cara.”

Lembre-se que não se trata apenas da cerimônia, mas também das condições durante a vida de casado.