Proibir não é a solução na luta contra a obesidade infantil, diz especialista

O Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil é lembrado nesta sexta-feira (3) e ainda há muito o que se discutir sobre a questão. Os números assustam: 6,4 milhões de crianças têm excesso de peso no Brasil e 3,1 milhões já evoluíram para obesidade, segundo pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2021. São os adultos, porém, que têm papel fundamental no combate a esse cenário.

“Atualmente os maiores vilões da obesidade infantil estão presentes nas propagandas de alimentos ricos em gorduras e açúcares que aparecem nos intervalos das programações televisivas, na internet e nos jogos. A indústria alimentícia viu uma oportunidade de oferecer seus produtos e, com isso, gerar interesse nas crianças. Claro que isso só é possível porque temos os adultos que acabam os adquirindo. Por mais que a indústria mostre esses alimentos, não haverá o consumo sem a compra. Só que, numa tentativa de recompensar sua ausência, boa parte dos responsáveis cede para agradar seus filhos”, explica a nutricionista Nathália Helena Massa Rocha.

Como, então, escapar dessa armadilha e “blindar” os pequenos dos perigos à mesa? Segundo a especialista, a resposta passa longe do autoritarismo, se apoiando, ao contrário, em muito diálogo. “Proibir nunca é uma estratégia eficaz, porque gera ainda mais desejo. O ideal é explicar para a criança o porquê aquele alimento não faz bem e não é indicado consumi-lo com frequência”, aponta. “Pode parecer que não, mas as crianças compreendem bem quando são inseridas no contexto da alimentação que reflete nela.”

Reflexos no futuro

A obesidade infantil traz uma série de riscos, como o surgimento de doenças crônicas antes do habitual, dores articulares, dificuldade de produção hormonal e dificuldade para estirão de crescimento.

Os problemas não param por aí. “Também há questões menos abordadas: a psicológica e a comportamental. Vemos crianças com vergonha de vestir determinada roupa pelo excesso de peso, já que os demais colegas ficarão zombando, ou meninas que querem ser magras porque ouviram que ‘é mais bonito’, refletindo em um transtorno alimentar no futuro”, alerta Nathália.

Maus hábitos alimentarem trazem consequências físicas e psicológicas Freepik (Divulgação)

Por isso, o acompanhamento nutricional desde cedo se faz essencial. “Ele é indicado desde a fase do aleitamento, para verificar o ganho de peso e apetite da criança. Na introdução alimentar, serve para garantir os nutrientes adequados para o desenvolvimento. Quando um pouco maior, para ver as preferencias e adequar os nutrientes”, explica a nutricionista.

Vale lembrar que crianças passam por seletividade alimentar, muitas vezes até se tornarem adolescentes. “Contar com um acompanhamento profissional garante que essa seletividade não prejudique o aporte necessário de cada um dos nutrientes, se tornando um adulto mais saudável e com baixo risco de aparecimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, alteração de colesterol e triglicérides, doenças renais, gota, entre outras”, finaliza.

Obesidade X obesidade mórbida

A obesidade infantil se configura quando o IMC (Índice de Massa Corporal) de uma criança de 5 a 10 anos está acima de 30 kg/m². Já a obesidade mórbida é quando o índice supera os 40 kg/m².

Tanto a obesidade como a obesidade mórbida são causadas pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, tendo como principais causas a alimentação inadequada e a falta de atividade física. Os diagnósticos também podem partir de fatores genéticos e hormonais.

