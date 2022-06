Os signos do zodíaco que cuidam do amor, mas são julgados mesmo assim

Alguns signos do zodíaco podem cuidar muito do amor e dos seus relacionamentos, mas eles nem sempre são julgadas como as pessoas mais afetuosas do zodíaco.

Confira quais são:

Touro

O taurino pode ser visto como alguém muito teimoso e que não dá o braço a torcer, inclusive no amor. A verdade é que mesmo assim, ele luta para construir as bases de um relacionamento com a verdade e de forma que a conexão seja duradoura. Mesmo nos momentos difíceis, este signo tende a manter um apoio inabalável e não desiste de poder melhorar as coisas.

Escorpião

O escorpiano pode ser visto como um signo conflitivo e que tem uma intensidade “fogo de palha” no amor. No entanto, ele é alguém que investe em relacionamentos com muita entrega e forma conexões realmente fortes com quem ama. Este signo não pode estar bem se quem ama não está e quer agir em busca da reconciliação. Ele pode até se perder, mas seus esforços para que o relacionamento seja mantido são claros.

Virgem

O virginiano pode ter muitas responsabilidades em suas costas e nem sempre tem tanto tempo assim para o amor, mas a verdade é que ele se importa muito em nutrir seus relacionamentos. Ele tenta entregar o melhor de si a cada dia e também nas situações mais corriqueiras, para que o relacionamento seja firme e presente de forma construtiva no cotidiano. Este signo pode se sentir muito frustrado quando o parceiro não reconhece o quanto ele aporta para a relação no dia-a-dia.

Capricórnio

Muitas pessoas podem julgá-lo como um signo que não se abre tanto assim com as emoções e sentimentos. No entanto, este signo costuma ser genuinamente um cuidador de tudo o que importa em sua vida, especialmente o amor. Ele apoia e se posiciona como alguém que está sempre fortalecendo a conexão para que ela seja duradoura. Podem se decepcionar quando não se relacionam com pessoas entregues e que desejam um futuro juntos.

