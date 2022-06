NASA quer evitar ‘Armageddon’ com missão que visitará asteróide apelidado de “The Destroyer”

“Armageddon” (1998), ícone da ficção científica nas telonas, traz em sua história um dos maiores medos da humanidade: o impacto de um asteroide na Terra. A NASA estuda constantemente todas as rochas que orbitam em nosso Sistema Solar, com a intenção de conhecer sua trajetória e saber se nosso planeta está no caminho e alguma delas.

No filme dirigido por Michael Bay, há um grupo de heróis liderados por Harry Stamper (Bruce Willis) que se sacrificam em uma viagem só de ida a um asteroide. É necessário colocar um dispositivo nuclear para desviar a trajetória da Terra, em uma cena aterrorizante.

Embora seja um filme de ficção, os fatos ali tratados não são impossíveis. Aliás, já ocorreram na história do planeta, com efeitos catastróficos. Por isso a NASA desenvolve vários projetos para monitorar e estudar objetos no espaço. O principal deles é a missão DART, que visa atingir um pequeno asteroide chamado Dimorphos. Em termos gerais, trata-se de uma sonda espacial que pretende desviar apenas alguns milímetros do caminho da referida rocha por meio de uma explosão controlada para avaliar o que isso significaria em termos de alteração de trajetória ao longo de milhões de quilômetros.

Existem ameaças reais? A NASA já os notou

Claro que existem ameaças reais, A probabilidade média de 3% de impacto, mas, sim, são reais. E a que mais se destaca é o asteroide Apophis, nome grego que se refere ao deus egípcio apelidado de “O Destruidor” ou “O Deus do Caos”.

Este asteroide tornou-se a maior ameaça à Terra no Sistema Solar. Nas primeiras medições tinha uma probabilidade de impacto de 2,7 por cento.

Portanto, a NASA pretende fazer-lhe uma visita amigável para coletar amostras de sua superfície, assim como fizeram com o asteroide Bennu, em 2021. Nessa ocasião, a sonda espacial OSIRIS-REx visitou a rocha e ainda está voltando à Terra com as amostras coletadas.

Assim que o OSIRIS-REx pousar, seus instrumentos serão revisados, otimizados e ele será encarregado de uma nova missão para “O Destruidor”. O Apophis, segundo estimativas, deve passar a aproximadamente 37 mil quilômetros da Terra.

Com suas amostras, eles aprenderão mais detalhes sobre as regiões encontradas em sua parábola e determinarão se pode realmente significar uma ameaça maior em sua próxima passagem, calculada para 2036.