Jogos levam os fãs para dentro da série Stranger Things

Além dos novos episódios da série, os fãs de Stranger Things ainda tem muito o que comemorar. Após assistir aos novos episódios recentemente disponibilizados na Netflix, quem desejar poderá continuar sua jornada por Hawkins utilizando seus celulares ou tablets.

O universo da série também é palco de dois jogos disponibilizados na plataforma Netflix Games, de acesso gratuito para os assinantes do serviço de streaming.

As duas aventuras, intituladas Stranger Things 3: O Jogo e Stranger Things: 1984, podem ser baixadas em dispositivos móveis com sistema operacional Android ou iOS, e tem classificação indicativa para 12 anos.

Stranger Things 3: O Jogo

Lançado no dia 1 de novembro de 2021, Stranger Things 3 é um jogo inteiramente baseado na série homônima.

No game você poderá escolher um dos 12 personagens principais da história e viver sua própria aventura em Hawkins.

Baseado na terceira temporada da série, o jogo traz a possibilidade de reviver os principais eventos da temporada de forma que você conseguirá realizar diversas missões, interagir com os mais variados personagens e descobrir grandes segredos da trama.

Seguindo o visual da série, o jogo tem todo um visual retrô e pixelado, mas combinado com uma mecânica moderna e que busca o trabalho em equipe como a melhor forma para completar os desafios.

Stranger Things: 1984

Lançado em janeiro de 2022, o segundo jogo baseado na série retorna com ares retrô e vem com a proposta de transportar os jogadores para Hawkins e também para o Mundo Invertido.

Neste jogo seu papel será acompanhar Hopper e as crianças durante sua busca para desvendar os mistérios do Mundo Invertido.

São diversas missões e enigmas para resolver ao longo da história, que pode ser jogada com diversos personagens da série sendo que cada um conta com uma mecânica de jogo diferenciada. Enquanto Lucas é bom de mira com seu estilingue, Nancy tem um verdadeiro arsenal de tacos de beisebol.

Para jogar estes e outros títulos, basta acessar a plataforma Netflix Jogos pelo aplicativo de seu dispositivo mobile.