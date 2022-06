“Compartilhar fone de ouvido é o mesmo que compartilhar uma escova de dentes”, diz médica

Compartilhar um dos lados de fone de ouvido com seu amigo ou com sua companheiro ou companheiro é super comum. Esse ‘ato de amor’ pode ser útil tanto na hora de assistir um filme no celular ou computador ou na hora de querer compartilhar uma música legal com alguém que você gosta. Mas a pergunta que fica é: será que tem algum problema em realizar essa ação ou os fones de ouvido podem conter bactérias que podem ser transmitidas dessa forma?

Segundo a otorrinolaringologista (médico responsável pelos cuidados dos ouvidos, nariz, garganta, laringe e pescoço), Sujana Chandrasekhar, na maioria dos casos não há nenhum problema em compartilhar o objeto com outra pessoa, a menos que você limpe bem com álcool antes e depois de usá-lo. Caso isso não seja feito, é possível compartilhar bactérias que eventualmente transmitem infecções. Isso seria como emprestar sua escova de dentes para alguém.

“Se um de vocês tem uma infecção do canal auditivo, essa infecção pode ser transmitida de pessoa para pessoa. Além disso, se você for áspero ou profundo com a inserção da cápsula, pode causar um arranhão superficial na pele do canal auditivo, o que a predispõe à infecção”, diz a médica.

A especialista explica que a pele do canal auditivo é diferente do restante da pele do corpo pois se encontra em um local escuro e quente, sendo um local fértil para a reprodução de bactérias e fungos. “Infecções do canal auditivo, também chamadas de ‘otite externa’, são infecções da pele, portanto, transferir bactérias, fungos ou cera de ouvido com esses elementos microbianos através do fone de ouvido ‘transplantará’ essa infecção para o novo canal auditivo”, diz.

O mais indicado então é não compartilhar os fones de ouvidos com ninguém pois, mesmo a cera não representando sérios riscos para a saúde, ela pode te deixar vulnerável a infecções, além de ser algo anti-higiênico.

