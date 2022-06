4 fatos sobre os dinossauros que o filme Jurassic Park te ENSINOU ERRADO

Jurassic Park é uma franquia de filmes que é sucesso de bilheteria no mundo inteiro. Com o primeiro filme lançado em 1993 e com sequências em 1997 e 2001, atualmente a franquia se encontra no sexto filme, que foi lançado esta semana. A nova aposta é Jurassic World: Domínio, a continuação de uma série de três novos filmes da ‘era moderna’, lançados em 2015, 2018 e agora em 2022.

De 1993 para cá houveram muitas mudanças e avanços tecnológicos. Mas desde sempre, a franquia foi responsável por apresentar ao público o ‘mundo dos dinossauros’ jamais visto antes, com muitos efeitos especiais e até mesmo contextos históricos infundados, o que fez muitos cientistas questionarem os dados do filme. E é justamente isso que você vai ver a seguir.

Confira a seguir a lista retirada do site Megacurioso com 4 fatos sobre a franquia Jurassic Park e Jurassic World que, de certa forma, estão errados.

O tiranossauro não era tão veloz

No primeiro filme da franquia é mostrado que o dinossauro t-rex, também chamado de Tiranossauro Rex, é super veloz, conseguindo perseguir até mesmo um carro. Contudo, o dinossauro da espécie chega somente em até 24 quilômetros/hora, tornando a perseguição praticamente impossível.

Mas possui excelente visão

Outro erro também cometido com o t-rex está em uma cena onde duas crianças ficam em silêncio e imóvel dentro de um carro, tentando enganar o dinossauro. Contudo, sua visão é ótima, semelhante as das aves de rapina, logo, mesmo tentando ficar imóvel e sem fazer barulho, qualquer ser humano seria visto por ele.

Não é possível clonar um dinossauro

A história dos livros e os filmes da franquia partem do roteiro de que uma equipe de cientistas encontraram material genético de dinossauros conservados em uma âmbar, uma resina fóssil, e acontece todo o restante que é possível entender no filme. Contudo, os paleontólogos dizem que, o material genético de milhões de anos atrás não teria forças para manter suas estruturas, sendo impossível clonar dinossauros.

Suas fezes não eram daquele tamanho

No primeiro filme existe uma cena onde uma pilha de fezes enorme é encontrada, dando indício de que algum animal gigante passou por ali. Contudo, nenhum dinossauro seria capaz de defecar aquela quantidade. O maior pedaço de fezes fossilizado encontrado possui um metro de comprimento e as pesquisas mostram que os dinossauros seriam incapazes de defecar mais de 15 litros.