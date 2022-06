Qual cor torna as mulheres mais atraentes?

A psicologia das cores é o estudo que tem por objetivo compreender as atitudes humanas em relação às cores. Nos relacionamentos ela também se aplica e pode influenciar na hora da atração de possíveis parceiros. Você já notou, por exemplo, que a cor vermelha é associada à atração dos homens pelas mulheres? Isso se dá possivelmente por causa da associação com o amor e paixão.

Segundo o site Psychology Today, a cor também pode influenciar diversos outros fatores psicológicos, como humor e tomadas de decisões. Cores brilhantes são relacionadas a emoções positivas, já as cores escuras a emoções negativas.

O estudo ‘Que cor devo usar? Como a cor da roupa afeta o julgamento das mulheres sobre a atratividade e o tamanho do corpo de outras mulheres’, realizado por Nimreth Sidhu, utilizou aparelhos de rastreamento ocular para abordar como as mulheres avaliam a atratividade de outras mulheres. Na ocasião, foram apresentados às participantes do gênero feminino avatares brancos e negros de diferentes tamanhos de corpo vestindo roupas vermelhas, verdes, azuis, brancas, cinzas ou pretas. Eles pediram que classificassem os avatares em termos de atratividade corporal e tamanho corporal.

Assim os pesquisadores previram que as roupas vermelhas e pretas seriam classificadas como ‘mais alta’ em termos de atratividade corporal e ‘mais finas’ em termos de tamanho corporal. Em segundo lugar, foi previsto que avatares brancos e negros do mesmo tamanho seriam classificados de forma diferente em termos de atratividade e tamanho corporal.

Classificação

As roupas vermelhas e pretas realmente produziram classificações de atratividade corporal mais alta e julgamento de tamanho corporal mais magro. Em contraponto, roupas cinzas e verdes produziram menor atratividade corporal e maiores avaliações de tamanho corporal.

Ou seja, a teoria do ‘efeito vermelho’ que diz que as mulheres que vestem vermelho são mais atraente devido a associação com paixão também se aplicou a outras mulheres. “Como mencionado anteriormente, isso possivelmente ocorre porque as mulheres podem estar comparando a atratividade de outras mulheres com a sua própria para avaliar suas chances no processo de seleção de parceiros ou observar concorrentes atraentes que podem até ser uma ameaça ao seu relacionamento”, escreve o psicólogo Martin Graff, autor do texto em que o estudo é citado.

