Os signos que guardam uma insegurança secreta

Alguns signos do zodíaco podem transparecer uma segurança inabalável para as outras pessoas, mas a verdade é que eles também carregam a falta de confiança secretamente diante de alguns desafios.

Confira quais são:

Áries

Para qualquer um que observa, o ariano é uma pessoa segura e sagaz, mas a verdade é que este não é o seu estado de espírito o tempo todo. Quando sente que alguém o vence ou se destaca mais do que ele, este signo pode guardar uma insegurança que é pouco compreendida até por ele mesmo. O excesso de competição só piora este desgaste e pode levar a atitudes pouco maduras. É importante compreender melhor as emoções para enxergar os “gatilhos”.

Leão

Pode parecer difícil que este signo tão marcante e sempre em destaque guarde inseguranças, mas a verdade é que eles escondem uma insegurança o máximo que podem. Como querem ser aceitos, ficam em conflito quando sentem que não estão desempenhando um papel que agrada as pessoas. Isso os leva a se questionar bastante e fazer mudanças que nem sempre refletem suas verdades. É importante desenvolver a maturidade e se acolher sem depender tanto de aprovação alheia.

Libra

Por mais que esteja constantemente destacando o carisma e encanto em sua personalidade, o libriano também tem uma desestrutura motivada pela insegurança. Como acredita que a vida deve ser em comunhão com as outras pessoas, pode ter dificuldade de assumir as rédeas sozinho e decidir a seu favor. Ele não quer confrontar as outras pessoas e acaba ficando em cima do muro para não gerar conflitos. Quando aprende a realizar os seus planos e ser independente, tende a diminuir as dúvidas.

Capricórnio

O capricorniano está muito interessado em mostrar sua segurança e independência ao mundo, mas ele também carrega uma insegurança secreta. Este signo pode ficar muito na defensiva quando seus planos não saem como o planejado e suas estruturas são abaladas de alguma forma. Ele não é bom em agir por improviso e acaba se sentindo perdido no inicio de fases que não esperava. Quando fortalece sua fé em si mesmo e na sorte, pode ficar mais confiante e preparado para seguir em frente.

