Numerologia: conheça suas cores de sorte e azar com base em sua data de nascimento

As cores sempre foram um aspecto muito eficaz da nossa vida, com isso usadas de inúmeras formas.

Utilizando a data de nascimento, com base na numerologia, as pessoas têm um número base e cada número tem suas próprias cores de sorte e azar, como detalhado pelo site India.com.

Conheça suas cores de sorte e azar com base em sua data de nascimento

As pessoas nascidas nos dias 1, 10, 19 e 28 de qualquer mês são de base 1. Laranja e dourado são cores ideais para essas pessoas. Como a base 1 é regida pelo Sol, os tons de laranja e amarelo são cores da sorte. Essas cores atribuem sucesso e energia para as pessoas nascidas nestas datas. No entanto, as pessoas número um devem evitar cores como preto e marrom.

Segundo o site, as pessoas nascidas nos dias 2, 11, 20 e 29 de qualquer mês são a base número 2, governado pela Lua. A cor verde é a cor mais adequada. Também podem experimentar tons de verde de tom claro ao escuro. Amarelo e prata também são cores compatíveis para o número dois. Vermelho e preto dão azar para o número 2.

As pessoas nascidas nos dias 3, 12, 21 e 30 de qualquer mês são da base número 3. Essas pessoas estão sob o planeta Júpiter. O número 3 é a numerologia da comunicação, então as cores mais ideais são amarelo, laranja ou rosa. As pessoas número 3 devem evitar cores como preto, azul escuro ou verde escuro, pois não terá um impacto positivo sobre elas.

As pessoas nascidas em 4, 13, 22 e 31 de qualquer mês são a base número 4. As pessoas de número 4 vêm sob o planeta Rahu e azul é a cor da sorte. Qualquer tom de azul do claro ao escuro é ideal. Além do azul, todas as outras cores são neutras são consideradas positivas, mas devem evitar a cor preta.

As pessoas nascidas nos dias 5, 14 e 23 de qualquer mês são da base número 5. Essas pessoas são governadas pelo planeta Mercúrio. A cor cinza é uma sorte para eles, pois trará o sucesso final. Além disso, eles também podem usar quaisquer tons claros de cor. Mas devemos ficar longe de preto ou verde escuro.

Os nascidos nos dias 6, 15 e 24 de qualquer mês são a base número 6. Essas pessoas estão sob o planeta Vênus. Esta numerologia artística tem o verde escuro e o azul escuro como cores ideais. Diferentes tons de azul e vermelho também dão sorte para eles. As pessoas número 6 devem abster-se estritamente da cor branca, amarela e rosa.

As pessoas nascidas nos dias 7, 16 e 25 de qualquer mês estão sob a base número 7. Essas pessoas estão sob o planeta Ketu. Para eles, o verde claro, o amarelo claro e o azul claro têm muita sorte. Essas cores trazem sucesso e prosperidade para eles. As pessoas número 7 devem evitar cores escuras, especialmente preto e vermelho.

As pessoas nascidas nos dias 8, 17 e 26 de qualquer mês são de base número 8, regidas pelo planeta Saturno. Esta numerologia tem a cor ideal amarela que lhes dá confiança e sucesso em todas as fases da vida. Verde escuro e azul escuro também. Essas pessoas se atraem pela cor preta, mas devem se abster (juntamente com o vermelho).

Ainda de acordar com as informações, as pessoas nascidas nos dias 9, 18 e 27 de qualquer mês estão sob o número base 9. O planeta Marte rege o número 9. O vermelho é a cor da sorte para essas pessoas. Essas pessoas devem usar vermelho sempre que possível. As pessoas de número 9 devem evitar formas de cores claras e incluindo o branco.

Com informações do site India.com