Nasa: satélite capta erupção de vulcão submarino Kavachi, também conhecido como ‘Sharkcano’

Imagens da erupção do vulcão submarino Kavachi (Nasa)

Satélites da NASA captaram no final de maio imagens da erupção do vulcão submarino Kavachi, localizado nas Ilhas Salomão, no Oceano pacífico.

O vulcão também é conhecido como Sharkcano, uma junção das palavras shark (tubarão) com vulcano (vulcão), assim apelidado por abrigar duas espécies de tubarões cabeças-de-martelo mutantes capazes de resistir ao calor e às alterações químicas dentro da cratera do vulcão.

Esse vulcão fica a 23 quilômetros ao sul da ilha de Vangunu, no noroeste da Austrália, e vem sendo estudado há muitos anos.

A revista National Geographic fez uma postagem com imagens do local da erupção e dos famosos tubarões mutantes

Sharkano en erupción: El volcán Rejo te Kvachi, nombrado Sharkano por las dos especies de tiburones que en él habitan, fue captado en erupción por satélites de la NASA. 🦈🌋 pic.twitter.com/i3PLOk9JXL — RevistaNatGeo (@RevistaNatGeo) May 26, 2022

Explorando os Sharkcanos

Especialistas em vida animal estudaram essa nova espécie composta por animais gelatinosos e também gerou novas especulações sobre a ecologia em vulcões submarinos ativos, onde grandes animais marinhos conseguem sobreviver em ambientes extremos.

Tubarão mutante (Reprodução / National Geographic)

Os pesquisadores acreditam que as temperaturas próximas ao vulcão cheguem até 350 graus e isso impossibilitaria qualquer tipo de vida no local, mas além dos tubarões mutantes acharam também micróbios capazes de sobreviver ao calor e ao enxofre presente na água dentro das crateras.

