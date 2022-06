NASA lança plataforma que mostra como seria sua voz em Marte. Faça o teste!

Você já imaginou como seria a sua voz em Marte? Caso tenha ficado curioso, não precisava viajar até lá para descobrir esta informação e isso porque a NASA criou uma plataforma que possibilita justamente este resultado. Ficou curioso e quer saber mais?

Trata-se do recurso Sounds Of Mars (Sons de Marte, em português), que permite gravações de até 10 segundos e que posteriormente mostram como este som ficaria se fosse reproduzido no planeta vermelho.

Como posso escutar como seria minha voz em Marte?

Para utilizar o recurso é muito simples e basta seguir estes passos:

Primeiro, você deve acessar o seguinte link ;

; Feito isso, clique na opção que diz “You on Mars” ;

; Ao selecionar o campo anterior, você verá que habilitará um ícone de “microfone” 🎤🎤🎤. Então, basta clicar, segurar e gravar seu áudio de até 10 segundos;

Logo após, a página é redirecionada e você poderá conferir o resultado.

Importante: Além da gravação e a possibilidade de escutar o áudio de modo virtual, a NASA possibilita também a opção de download dos segundos que gravou.

Sobre a diferença do som que seria escutado em Marte, a NASA explica o seguinte: “Marte tem uma atmosfera incomum em comparação com a Terra, com temperatura, densidade e química muito diferentes. Essas diferenças teriam três efeitos principais no som que você ouviria: velocidade, volume e qualidade do som”.

Visto isso, se você fez o teste do Sounds Of Mars, possivelmente já deve ter notado essas diferenças, certo?

