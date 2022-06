Atualize o WhatsApp! Plataforma decide corrigir erros do app de mensagens com novo update; saiba como

O aplicativo WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A versão de número 22.11.75 está disponível para sistema operacional iOS, da Apple.

Plataforma decide corrigir erros do app de mensagens com novo update;

O novo update realiza ‘correções de bugs’ no popular app de mensagens.

Como revelado pela plataforma, a versão também libera os últimos recursos do app. (saiba como atualizar neste link).

Crédito (Pixabay License)

Confira alguns dos últimos recursos liberados:

* Agora é possível reagir a mensagens com emojis. Basta tocar e segurar uma mensagem e selecionar um dos emojis disponíveis.

* As chamadas de voz em grupo agora são compatíveis com até 32 participantes. A interface foi otimizada para conversas em áudio, com destaque para quem está falando e visualização em forma de onda.

* O design dos balões de mensagem de voz foi atualizado, assim como a tela de dados de contatos e grupos.

* Agora é possível pode reproduzir mensagens de voz e arquivos de áudio fora das conversas.