As primeiras imagens do Telescópio Webb da NASA; desvendando mistérios

O Telescópio Espacial James Webb da NASA lançará suas primeiras imagens coloridas e dados espectroscópicos no dia 12 de julho, gerando muita expectativa. Como o maior e mais complexo observatório já lançado no espaço, o Webb está passando por um período de preparação de seis meses antes de poder começar o trabalho científico, calibrando seus instrumentos para seu ambiente espacial e alinhando seus espelhos.

Como detalhado pela NASA, este processo cuidadoso já resultou nas primeiras imagens e dados: uma demonstração do Webb em sua potência máxima, pronto para iniciar sua missão científica e desdobrar o universo infravermelho.

Decidir o que Webb deve olhar em primeiro lugar foi um projeto de mais de cinco anos, realizado por uma parceria internacional entre a NASA, ESA, CSA e o STScI.

Telescopio espacial Webb NASA (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Maior e mais complexo observatório já lançado no espaço

Como detalhado pela NASA, embora o planejamento cuidadoso das primeiras imagens coloridas de Webb esteja em andamento há muito tempo, o novo telescópio é tão poderoso que é difícil prever exatamente como as primeiras imagens serão.

“As primeiras imagens de alinhamento já demonstraram a nitidez sem precedentes da visão infravermelha do Webb. No entanto, essas novas imagens serão as primeiras em cores e as primeiras a mostrar os recursos científicos completos do Webb”, informou.

Além das imagens, o Webb capturará dados espectroscópicos – informações detalhadas que os astrônomos podem ler à luz.

O primeiro pacote de imagens de materiais destacará os temas científicos que inspiraram a missão e serão o foco de seu trabalho: o universo primitivo, a evolução das galáxias ao longo do tempo, o ciclo de vida das estrelas e outros mundos.

Como detalhado pela NASA, depois de capturar suas primeiras imagens, as observações científicas do Webb começarão, continuando a explorar os principais temas científicos da missão.

As primeiras imagens do Telescópio Webb da NASA

Durante a fase de calibração, a equipe do Telescópio Webb tirou uma imagem da estrela chamada 2MASS J17554042+6551277.

Ainda de acordo com as informações, e após aplicar um filtro vermelho para otimizar a imagem, produziu um resultado impressionante. Confira imagem:

2MASS J17554042+6551277 (NASA)

Texto com informações da NASA