Relacionamento: Sinais para ‘cair fora’ da relação se seu parceiro promete mudar e não o faz

O início de um relacionamento pode vir carregado de expectativas do que se espera da outra pessoa. Isso vem com a ideia da possibilidade de “mudar” o outro para ele atender as expectativas. Contudo, isso é apenas perda de tempo. Baseado em um artigo do portal Nueva Mujer, confira alguns pontos a serem considerados.

Não há como mudar uma pessoa sem que ela esteja disposta para isso. É um processo pessoal e interno, capaz de vir apenas da vontade própria. Se você acredita que é possível mudar o seu parceiro, tome cuidado para não se frustrar futuramente.

Mesmo havendo estímulos e incentivos, se essa decisão não te levar a agir, você tem a opção de aceitar tudo como está ou ir embora de uma vez por todas.

O que fazer neste cenário?

À primeira vista, é comum optar pela primeira solução. No primeiro momento, a relação é preservada mesmo com muitas insatisfações, dores, processos judiciais e decepções, se concretizando como um relacionamento tóxico.

O medo e o apego são ferramentas que acabam o impedindo de deixar seu parceiro porque você o ama. Contudo, jamais podemos nos esquecer de que o amor-próprio deve vir em primeiro lugar.

É necessário abrir os olhos, principalmente se seu parceiro costuma te prometer sempre que vai mudar, melhorar seus comportamentos e atitudes ou se esforçar mais em prol do relacionamento. Se ele realmente mostrasse interesse na mudança, já não agiria mais da mesma forma.

Os padrões de romantização sobre a capacidade de “segurar” o parceiro deveria ser quebrado. O amor é uma escolha e não apenas um sentimento, pois envolve responsabilidades, compromissos, comunicação, honestidade e interesse em ambas as partes de manter a sincronia.

Será que vale a pena se esforçar para estar com alguém que não te acrescenta em nada?