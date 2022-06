Que fim levaram esses produtos famosos?

Na hora de fazer compras, muitas pessoas são influenciadas a adquirir os produtos pelas marcas. Seja por uma questão de qualidade ou simplesmente por ver a propaganda deles em todos os lugares, esses itens se tornam referência naquilo que estão propostos a fazer, seja itens de higiene, mercado ou roupas.

Porém, mesmo com tanta a fama, muitos deles acabam mudando de embalagem, caindo de produção ou até mesmo saindo de linha completamente, e em muitas ocasiões isso ocorreu e você nem percebeu. E agora que você está curioso para relembrar desses produtos, confira a seguir uma lista retirada do canal do Youtube ‘Canal 90′, com itens que ‘bombavam’ nas décadas de oitenta e noventa e que simplesmente sumiram.

Chiclete Ping Pong

Na área das guloseimas, foram várias que, mesmo fazendo muito sucesso, acabaram sumindo das docerias. Uma delas é o chiclete ‘Ping Pong’, que fez sucesso por ser dividido em duas partes. Foi o primeiro chiclete produzido no Brasil, com a produção iniciada em 1945. Contudo, rapidamente chegou o concorrente ‘Ploc’, e ambos disputavam o mercado lançando sabores diferentes e tentando inovar, lançando coleções de figurinhas, por exemplo.

A marca chegou ao fim após a empresa Kraft Foods comprar tanto a Ping Pong quanto o Ploc, decidindo manter somente a segunda no mercado.

Guaraná Skol

Este produto não é lembrado por muita gente, mas ao chegar no Brasil em 1967, a Cervejaria Rio Claro lançou tanto a cerveja Skol quanto o guaraná com o mesmo nome, em 1975. O sucesso foi obtido graças à sua embalagem, sendo o primeiro refrigerante no país a ser lançado em formato de lata.

O Guaraná Skol foi extinto após outra cervejaria, a Brahma, comprar a marca, tirando o guaraná das prateleiras, em 1989.

Tênis Kichute

O calçado fez sucesso muito provavelmente pela sua forte propaganda que dizia que o tênis era resistente a ‘tudo’. Seu solado diferenciado imitava uma chuteira, sendo então muito versátil. Outra fórmula de sucesso da Kichute era seu preço baixo.

Contudo, a marca foi desaparecendo aos poucos com a chegada das gigantes importadas e o aumento na variedade de modelos esportivos, sumindo de vez nos anos 2000.

Shampoo e Condicionador Aquamarine

Essa marca de produtos de higiene para o cabelo fez sucesso nos anos oitenta e noventa, mas não era tão popular, pois era uma marca considerada cara. Suas vendas foram caindo rapidamente com a chegada de outras marcas mais baratas no mercado, fazendo a empresa americana Revlon, detentora da marca, realizar uma repaginada no Aquamarine, tanto na embalagem quanto na fórmula, o que não agradou tanto o público.

Atualmente a empresa não trabalha mais com shampoos no Brasil, focando apenas nos cosméticos.

Lanche Mirabel

Biscoito ou bolacha? Independentemente da polêmica, os wafer nos sabores chocolate e morango faziam um enorme sucesso na lancheira das crianças, mas teve uma queda de vendas no final dos anos noventa, sendo descontinuado em 2001.

A Mirabel chegou a voltar ao mercado em 2012 por outra empresa, contudo as vendas não foram tão boas, sendo novamente retirada das prateleiras.

