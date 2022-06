Os signos com fortes ligações intuitivas com quem amam

Durante a vida, é possível formar laços fortes com algumas pessoas. Em algumas ocasiões, essas ligações permitem uma conexão intuitiva muito especial que pode gerar uma comunicação surpreendente de ambos os inconscientes.

Saiba quais são estes signos e como a intuição tende a agir em suas relações próximas e verdadeiras:

Câncer

O canceriano é muito ligado aos seus sentimentos e o dos outros, por isso ele acessa a intuição e sabe como se deixar guiar por ela. Quando dedica seu afeto, mantém laços muito próximos e belos, que são duradouros e trazem o sentido de família independente dos vínculos reais. Da mesma forma que ele encontra o lar nos outros, também se disponibiliza a ser um porto seguro.

Leão

O leonino pode ter relacionamentos com uma forte ligação, que pode superar a distancia e as crises. Ele sempre sabe quando deve ajudar e como pode apoiar quem amam, entrando em contato nos momentos mais necessários mesmo sem ser aviso de qualquer coisa. Este signo tem um grande coração e seus laços sentimentais são duradouros.

Sagitário

Por mais que seja livre e tenha muitos afetos, o sagitariano tem um lado emocional muito conectado com as pessoas que ama. Ele aprende e ensina, por isso também conhece as profundezas do outro e divide a sua energia. Este é o tipo de signo que fica tempos sem ver alguém, mas pode ter intuições importantes sobre a pessoa e quando ocorre um reencontro, o sentimento continua real.

Peixes

O pisciano pode ter uma ligação até meio dependente com as pessoas que ama, pois está sempre recebendo energias e tentando decifrá-las. Eles chegam a precisar desta conexão e podem ser negligentes com outros aspectos da sua vida por ter uma preocupação e foco constante. Isso pode aumentar especialmente nos tempos de crise.

