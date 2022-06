A combinação dos números em nossa data de nascimento carrega certas vibrações que podem definir nossas qualidades fortes e fracas e também nos ajudar a determinar o propósito de nossas vidas.

Segundo a numerologia, isso nos dá uma grande visão de como podemos viver em harmonia com o cosmos e realizar nosso potencial ao mesmo tempo.

Como detalhado pelo site India.com, primeiro, precisamos calcular nosso NÚMERO DE CAMINHO DE VIDA a partir da nossa data de nascimento completa.

No entanto, há uma exceção a esta regra. Se o total chegar a 11 ou 22, esses dígitos não devem ser reduzidos. Os números 11 e 22 são conhecidos como números mestres e têm um propósito especial próprio.

Numerologia: decodifique o propósito de sua vida com base em sua data de nascimento

TRAJETÓRIA DE VIDA 1 - A RÉGUA

Nasceu para ser um líder e ter uma atitude protetora. Nesta vida, você precisa cultivar e aprimorar suas habilidades de dedicação às causas em que mais acredita. A maior lição a aprender será a praticidade e a racionalidade em qualquer área da vida. Isso pode fazer com que você se sinta solitário às vezes e há o risco de as pessoas o perceberem como um indivíduo arrogante. Mas você terá que aprender a ficar de pé e inabalável em todas as esferas da vida.

TRAJETO DE VIDA 2 – A RAINHA

Suas energias femininas gentis são frequentemente desafiadas, mas sua calma e suavidade podem aliviar qualquer um. Cuidado, as pessoas podem tender a maltratá-lo. Deveria ser o pacificador, mas precisa cultivar a força para ser flexível e se recuperar quando necessário. Se dedica às causas que lhe dizem respeito e espera o mesmo empenho em troca. Você é a espinha dorsal da sua família, com força e resiliência.

TRAJETO DE VIDA 3 - O ADMINISTRADOR

O propósito de sua vida é lidar com tarefas com grande habilidade e facilidade. Embora você tenha boas qualidades de liderança, muitas vezes você é obrigado a realizar várias tarefas, mas às vezes seus hábitos de procrastinar as coisas levam você a perder o foco em metas importantes. Você será capaz de aprender vários talentos nesta vida, especialmente qualquer coisa relacionada com gestão e artes. Não abandone os projetos antigos pelos novos, tente equilibrar os dois e termine-os com graça. Conectar mente, corpo e alma em um plano espiritual lhe dará insights mais profundos sobre a vida.

TRAJETÓRIA DE VIDA 4 – O ORGANIZADOR

Você nasceu para colocar tudo em ordem e regular o fluxo das coisas suavemente. Você precisa começar a viver a mente sobre o coração, a lógica sobre as emoções. O trabalho duro e a luta são inevitáveis, mas se você optar por enfrentá-lo com ordem e organizar todos os detalhes, não perder um passo, as coisas podem funcionar como você esperava. Construir uma vida em princípios sólidos e disciplina para o sucesso a longo prazo. Planejar pequenos detalhes é o seu super poder.

CAMINHO DE VIDA 5 – O AMANTE DA LIBERDADE

O propósito da sua vida é se adaptar, evoluir e crescer rapidamente de maneira estável. Em sua vida, haverá constantes desejos de mudar de emprego, trabalho, circunstâncias, pessoas, ambientes, etc. Você se cansará de fazer a mesma coisa muito rapidamente. Aventuras, desafios arriscados, pessoas excêntricas terão sua atenção o tempo todo. Use a atitude ‘precisa ser livre’ para encontrar algo que satisfaça seus desejos e o mantenha estável ao mesmo tempo. O truque é encontrar um equilíbrio entre estabilidade e avançar. Evite tomar decisões no calor do momento e deixe que seja bem pensado.

TRAJETÓRIA DE VIDA 6 – O CUIDADOR

Quer se trate de problemas financeiros ou problemas pessoais, você nasceu para cuidar de todos. Você estende seus esforços sem limites ou quaisquer segundas intenções. Isso às vezes leva pessoas erradas a tirar vantagem indevida de suas boas ações. O propósito na vida é equilibrar o lado emocional e prático de sua personalidade. Você precisa aprender a julgar o caráter das pessoas. Um doador abundante muitas vezes dá tudo apenas para se sentir roubado no final. Não seja um desses. Sua lição é aprender a DAR e não hesitar em RECEBER.

CAMINHO DE VIDA 7 – O PESQUISADOR

Você é um investigador nato sobre todas as coisas da vida. Você tem filosofias diferentes. Você possui um olho para resolver problemas e uma paixão por explorar modos de vida misteriosos. Isso leva à criação de um mundo diferente que pode afetar seus relacionamentos reais no mundo real. Trabalhar sozinho pode ser seu estilo, mas nesta vida você precisa aprender a encontrar um equilíbrio entre seu mundo interior e exterior sem perturbar sua paz mental. Invista tempo em companheirismo e relacionamentos mais profundos.

TRAJETO DE VIDA 8 – O SERVIDOR

O propósito de sua vida é encontrar um terreno estável em uma superfície em constante movimento. Imagine-se equilibrando em um pneu em movimento. Isso só pode ser alcançado com a ajuda de um verdadeiro mentor. Aprender aspectos mais profundos da vida lhe ensinará coragem, compaixão e humildade. Uma vez que essa percepção ocorra, as lutas de sua vida terminarão. O verdadeiro serviço à humanidade em qualquer formato o levará ao sucesso. Tente se tornar um jogador de equipe em vez de um solitário.

CAMINHO DE VIDA 9 – O HUMANITÁRIO

Noves são os números de caminho mais conscientes e evoluídos de todos. Você se dedica a elevar a humanidade de uma forma ou de outra. Essa percepção vem muito rapidamente para você na vida. A lição que você precisa aprender é evitar o esgotamento. Ajudar os outros, mas não ajudar a si mesmo, pode criar problemas para você. Há uma chance de você sentir vontade de se desligar de seus entes queridos, pois eles não entendem de onde você está vindo. Você precisa transmitir alguma maturidade e sabedoria a eles para ver onde você está.

CAMINHO DE VIDA 11 – O VISIONÁRIO

Você nasce com poderes especiais de intuição. O propósito de sua vida é apagar as confusões criadas pelos confrontos de seu ego e identificar intuições reais. Você deve encontrar uma maneira de equilibrar sua natureza extrema. É fácil para você ler a mente de qualquer pessoa, mas às vezes você luta para decidir o próximo curso de ação que leva a uma comunicação ruim. As pessoas podem achar difícil entender completamente a verdadeira natureza de suas boas intenções. A clareza nos pensamentos e comunicá-los adequadamente é a chave para sua vida feliz.

TRAJETO DE VIDA 22 – O CONSTRUTOR

Você nasceu para transformar o ambiente em que vive. Mas cuidado, grandes tarefas muitas vezes precisam de grandes sacrifícios. Suas visões são grandes e, portanto, as lutas são difíceis e muitas vezes devem ser travadas sozinhas. Mas você tem suas intuições e habilidades críticas como apoio. Seu propósito na vida é criar mudanças, transformar vidas, não apenas a sua, mas a de todos também. Você pode ter que perder cem batalhas para ganhar uma guerra. Persistência e dedicação são as chaves para o futuro.

Com informações do site India.com