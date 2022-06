Jogo de cartas ‘fenômeno’ no Kickstarter chega a plataforma Netflix Games

Um dos títulos mais comentados entre os fãs de jogos de cartas chegou, em sua versão mobile, na plataforma de jogos Netflix Games.

Desde o dia 31 de maio, os fãs do card game Exploding Kittens podem se divertir com o jogo disponibilizado de forma gratuita para assinantes do serviço de streaming.

O jogo, que funciona como uma espécie de “roleta russa”, o único jogador que não explodir, é o vencedor. Para isso, todos compram cartas da pilha de compras até que apareça a carta de um “gatinho explosivo”, que caso não seja desarmado com brincadeiras, carinhos e comidinhas elimina o jogador da partida.

As demais cartas do baralho possuem funções diversas que permitem aos jogadores montarem estratégias de jogo como atrasar suas jogadas, forçar outros jogadores a jogarem mais vezes, impedir ações e até mesmo detectar onde os “gatos explosivos” estão localizados no baralho.

Para jogar Exploding Kittens pela plataforma Netflix Games, você precisar ter o aplicativo da Netflix instalado em seu dispositivo mobile, estar conectado a uma conta ativa e selecionar a opção “jogos” na tela do app.

Você deverá localizar o aplicativo desejado e fazer o download para ter o game em seu celular ou tablet e em seguida é só aproveitar as partidas que podem ser jogadas sozinho, com amigos ou com outros jogadores online.

Novos títulos na plataforma

Além de Exploding Kittens, outros títulos mobile foram disponibilizados pela plataforma.

Os mais recentes lançamentos foram dos games Dragon Up, Moonlighter e Townsmen, disponibilizados para os jogadores a partir do dia 24 de maio.

Dragon UP - Classificação indicativa Livre

Com aparência atrativa e desenhos coloridos e chamativos, Dragon Up é um jogo de aventura que leva o jogador a conquistar e colecionar dragões dos mais variados tipos. O objetivo é aumentar o nível de cada um dos dragões de sua coleção para proteger suas terras e expandir seu reino.

Moonlighter - Classificação indicativa 10 anos

Para você que gosta de um RPG de ação, Moonlighter te leva a acompanhar a história de Will, um comerciante que nutre o sonho de ser herói. Enquanto está de dia você precisará administrar uma loja na vila, mas após escurecer o caminho é liberado até as masmorras onde acontecerão grandes batalhas contra os mais variados tipos de monstros.

Townsmen - Classificação indicativa 10 anos

Esse jogo é para quem sempre sonhou em ser um rei, ou rainha. Jogando Townsmen você estará no controle de um reino criado, e desenvolvido, por você desde o princípio.

O que começa com uma pequena vila logo poderá alcançar o tamanho de uma gigantesca metrópole da era medieval, e caberá a você garantir a segurança, prosperidade e diversão dos habitantes do reino.