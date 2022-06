Este sinal no olho pode indicar que você tem colesterol alto

O médico Chris Steele, em entrevista ao programa de televisão This Morning da ITV, revelou que é possível que uma mudança nos olhos seja um sintoma de que você está sofrendo com colesterol alto, principalmente se você tiver menos de 45 anos.

O colesterol alto é causado pelo acúmulo de substâncias gordurosas na corrente sanguínea e não costuma apresentar sintomas no início. Contudo, a condição é um dos principais fatores risco para um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral. Por isso, em qualquer sinal de alerta, é imprescindível a busca por um médico.

O sintoma precoce de colesterol alto se chama arcus senilis, um semicírculo cinza, azul ou branco ao redor da borda da córnea. “Na borda externa da parte colorida do olho, a parte colorida do olho, a íris é marrom, mas contornando a parte externa há um anel branco. É um anel branco de colesterol e depósitos lipídicos sob a córnea”, explicou Steele.

LEIA TAMBÉM: Esses 3 sinais de alerta podem mostrar que o seu fígado já foi gravemente danificado pela bebida alcóolica

O sinal se torna mais comum conforme as pessoas vão envelhecendo e costuma aparecer mais em homens. Mas caso ocorra em pessoas com menos de 50 ou 45 anos, o clínico geral disse que costuma verificar o colesterol do paciente. “Não é um sinal definitivo de que você terá um colesterol elevado, no entanto, se você vir isso em alguém com menos de 40 anos, eles podem ter uma condição de colesterol muito alto que é herdada, é genética”, disse o médico.

O colesterol é produzido pelo fígado e traz diversos benefícios ao corpo, como a produção de hormônios e a construção de membranas celulares. Contudo, ao ser detectado o colesterol alto, significa, popularmente, que você tem lipoproteína de baixa densidade (LDL), ou colesterol ‘ruim’, que acumula no interior das artérias podendo causar um bloqueio e levar a um ataque cardíaco.

Para evitar a condição, busque praticar exercícios físicos, manter uma alimentação e um peso saudável e evite cigarro e álcool.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto é apenas informativo e não tem como objetivo diagnosticar nenhuma doença. Para tirar dúvidas sobre a condição citada, busque um médico especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem a indicação de um profissional da área da saúde.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Pesquisadores descobrem que asma e alergias podem estar relacionadas a doenças cardíacas

⋅ Acelere o metabolismo: bebidinha caseira com framboesa e iogurte para perder peso

⋅ Você sabia que alguns analgésicos são menos eficazes em mulheres? Médicos explicam