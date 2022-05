Relacionamento: essas são as melhores perguntas para você fazer em um encontro rápido Imagem: Pexels

Em um um universo cada dia mais virtual, é muito provável que você já tenha começado um flerte a partir de curtidas em fotos e mensagens trocadas em redes sociais. E isso tem seus lados positivos e negativos. Pela parte positiva, conhecer a pessoa previamente, nem que seja por redes sociais, quebra toda aquela parte burocrática de conversas desajeitadas de um começo de encontro, já que você já se conhecem ao menos um pouco. Já pelo lado negativo mostra que, de certa forma, as relações podem se tornar cada vez mais superficiais.

De qualquer forma, se você conheceu alguém em uma balada, show ou evento e quer conhecer um pouco mais sobre a pessoa rapidamente, é possível fazer perguntas específicas e bem sucedidas, de acordo com a especialista em relacionamentos, Maria Sullivan. Veja quais são a seguir:

As melhores perguntas para fazer durante um date rápido

Você está procurando um relacionamento sério?

Nada melhor do que alinhar as expectativas de um encontro logo no início, não é mesmo? É preciso que você deixe claro e que o seu (futuro) parceiro também sobre o que ambos estão buscando: um relacionamento sério ou apenas uma noite de curtição?

“Esta pergunta permitirá que você identifique se eles estão procurando ou não um relacionamento comprometido, exclusivo, sério e de longo prazo ou se estão procurando algo mais casual, como uma aventura sazonal ou um amigo com benefícios”, diz Maria.

Onde você quer morar nos próximos cinco anos?

Caso ambos estejam procurando um relacionamento sério, também é importante entender sobre o futuro, para saber se a relação é viável. “A localização desempenha um papel enorme nos relacionamentos, e entender onde um novo parceiro em potencial planeja morar temporariamente ou se estabelecer é muito importante saber o mais cedo possível antes de se envolver demais”, explica a especialista.

Você quer filhos?

Essa é uma das perguntas primordiais também para alinhas as expectativas. Você deve pensar que é muito cedo para conversar sobre isso, mas se a meta é encontrar um parceiro para a vida, não adianta estar com alguém que tenha planos completamente distintos dos seus. “Se você tem certeza de que quer um filho ou filhos, e seu par tem certeza de que eles definitivamente não querem, é melhor economizar tempo e passar para a próxima pessoa imediatamente.”

O que você procura em um relacionamento/parceiro?

Essa pergunta define os atributos ideais para ambos. Além de fazer essa pergunta, faça com que a pessoa também lhe questione sobre isso, pois pode ser que vocês sejam completamente opostos.

O que você gosta de fazer para se divertir?

Para não ficar apenas nas perguntas sérias, você também pode descontrair um pouco e entender como a pessoa gosta de passar o tempo livre. “Perguntas sobre seu fim de semana ou atividades favoritas podem permitir que você veja se você tem interesses em comum e pode ajudá-lo a decidir o que fazer se você acabar conseguindo um segundo encontro”, finaliza Maria.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Isso é o que faz uma relação sexual ser boa, segundo uma pesquisa

⋅ Veja essas dicas de uma especialista para você evitar discussões no seu relacionamento

⋅ Estas são as 4 táticas mais comuns usadas pelos manipuladores psicológicos