Relacionamento: 3 chaves para identificar se seu parceiro quer apenas um relacionamento casual com você

É comum que dentro de um relacionamento haja diversos questionamentos internos sobre as intenções de seu parceiro em estar com você. Mesmo sem as respostas precisas, é possível perceber alguns sinais durante o processo. Baseado no portal Nueva Mujer, trouxemos algumas pistas para te ajudar a identificá-los.

Chegou o momento em que você possa se perguntar: “Quais são as verdadeiras intenções dele para comigo? Passar o tempo, apenas sexo ou algo a mais? Será que temos futuro juntos?”

Para descobrir as respostas, é necessário investigar o plano dele de estar ao seu lado, resolvê-lo e questioná-lo se há uma intenção maior por trás de tudo aquilo. Isso fara com que ambos ajam de forma racional e verdadeira.

Veja mais: Relacionamento: 10 maneiras de dizer “eu te amo” sem ASSUSTAR seu parceiro

Confira as 3 chaves que dirão suas verdadeiras intenções

1 – Chamadas para se encontrar

Caso seu parceiro faça ‘chamadas’ apenas para te ver rapidamente e fazer sexo sem se envolver muito, é provável que ele não queira mais nada além disso.

Alguém com um interesse a mais te convidaria para ia ao cinema, jantar, festas ou qualquer outro lugar além de quatro paredes. Isso mostraria o desejo de estar com você, de fato.

2 – Não há espaço para o pessoal

Quando ele fugir das conversas mais sérias e não se permitir ser vulnerável, é um grande sinal de que não há objetivos maiores de se envolver profundamente. Esta é uma característica típica dos que rejeitam compromissos e não estão dispostos a estabelecer uma conexão emocional.

3 – Sexo é o tema da conversa

Os únicos elogios que você costuma receber envolvem apenas o seu físico, sobre o quão bonito ou bonita você está hoje. Mesmo que você queria falar sobre outros assuntos, há sempre um direcionamento para temas sexuais.

Não há interesse em construir uma intimidade nem abraços. Qualquer retorno a você será para continuar aquilo que aconteceu no quarto. Este é um verdadeiro sinal de ‘bandeira vermelha’ na relação.