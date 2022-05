Queime gordura com esta bebidinha caseira: chá de hibisco com canela rápido e fácil (Reprodução/Pixabay - congerdesign)

O chá de hibisco com canela é a fusão perfeita para perder peso e queimar gordura. A coisa mais maravilhosa sobre esta deliciosa preparação é que é completamente natural. Sendo assim, abaixo você confere uma receita baseada em informações do portal Nueva Mujer.

Se você está buscando queimar aquelas gordurinhas do corpo, saiba que os resultados dessa composição são muito rápidos e é fácil de preparar. A flor de hibisco possui muitos benefícios para a saúde. Além de possuir vitaminas A, C, B1 e E, há cálcio e fósforo em sua composição.

Além disso, o hibisco contém propriedades diuréticas, razão pela qual colabora com a eliminação de toxinas no fígado e nos rins através da urina. Uma infusão de hibisco ajuda a eliminar do corpo o que não é necessário, pois a pessoa perde peso.

Mas a canela não fica muito atrás, também é altamente benéfica para a saúde. Como o hibisco, também é diurético. Ela desintoxica, ajuda a digestão e o coração. A canela faz com que a gordura menos resistente desapareça, como a armazenada no abdômen.

Combinar claramente hibisco com canela é uma ótima ideia para perder peso. Esses dois ingredientes são perfeitos para queimar gordura, perder aqueles quilos extras e muitos outros benefícios.

Ingredientes:

1 colher de sopa de hibisco seco

1 pau de canela

Água

Modo de preparo:

Ferva a água e adicione o pau de canela com as folhas secas do hibisco. Espere que fervam por 10 minutos e depois deixe descansar. Não se esqueça de coar a preparação para consumi-la.

Recomenda-se que esta poderosa infusão seja tomada com o estômago vazio e antes de dormir, quente ou frio.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Confira mais receitas que ajudam no processo de emagrecimento:

