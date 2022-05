Os signos que passam por mudanças no amor no início de junho de 2022

Junho de 2022 deu as caras e alguns signos precisam se preparar para viver mudanças importantes, inclusive quando o assunto é amor e relacionamentos.

Confira quais são estes signos do zodíaco e como isso acontecerá:

Leão

A vida amorosa tende a ficar mais agitada e mudanças chegam. Será mais fácil se conectar de forma intensa com as pessoas. Mantenha a calma e confie na sua intuicao, pois isso o ajudará a ter mais confiança e manter ao lado o que é bom. Lembre-se que o mesmo é indicado para quem passa por conversas delicadas no relacionamento; a atenção com a comunicação e a tranquilidade são os melhores caminhos.

Virgem

A vida a dois ou as conexões podem ficar muito mais próximas, com toques, flertes e palavras. É um momento mais aventureiro no qual não se tem medo de arriscar novos caminhos. O desejo tende a aumentar bastante e pode gerar momentos mais profundos. É preciso apenas não levar tudo a sério e ter calma para aproveitar as coisas; nem todos as conquistas terminam em namoro, lembre-se.

Confira mais: Os signos que menos caem em lábias no amor

Libra

A coragem para assumir compromissos e viver sentimentos reais estará mais forte do que nunca. Por isso, é comum que aquilo que é apenas superficial comece a se afastar ou haja confronto. Os interesses amorosos pedem um desenvolvimento mais rápido e é preciso levar isso a sério, pois faz parte da fase pela qual esta passando; não tema chegar em territórios mais íntimos, apenas siga esse caminho com a pessoa certa.

Escorpião

As coisas tendem a mudar para o melhor durante esta nova fase. Permita que a dor passe e seu coração se abra novamente com mais confiança e ousadia para dar os primeiros passos. Lembre-se que o poder de atração estará em alta e você pode aumentá-lo ainda mais com uma mente livre, autocuidado e a intuição. É sua vez de brilhar!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!