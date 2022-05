Numerologia: como decodificar a personalidade de alguém com base no número do celular

Mesmo que a pessoa com quem estamos nos conectando esteja próxima ou do outro lado do mundo, os celulares provaram ser a ferramenta mais eficaz para isso. Não apenas nos permitiram ficar conectados, mas também nos ajudaram a transmitir nossos pensamentos.

Mesmo que se evite usar seus telefones para esse fim, também já usamos pelo menos para alguma operação financeira (compra, venda, transferência ou alguma coisa do tipo).

Estamos, direta ou indiretamente, conectados com nossos telefones celulares e, portanto, com números de celular, o tempo todo, como detalhado pelo site India.com.

“E de acordo com a numerologia moderna, o número do celular deve estar em harmonia com seus dados de nascimento, nome e aspirações de vida”, detalhou o site.

Como calcular o seu número de comunicação:

Para chegar ao seu número de comunicação, some todos os dígitos do seu número de celular (excluindo o código do país) até obter um único dígito.

Cada número que uma pessoa usa tem uma influência sobre ela, proporcional à quantidade de duração que ela passa com ele.

Números compartilhados por vários indivíduos têm menos influência, como um número de telefone fornecido pelo escritório e compartilhado entre diferentes funcionários.

Significado dos números de comunicação:

Na numerologia, o número 1 é representado pelo Sol. Seguindo os passos do Sol, esse número representa liderança, poder e força. Portanto, esse número é adequado para empresários, empreendedores iniciantes e envolvidos nos holofotes.

Na numerologia, o número 2 é representado pela Lua. Esse número é ideal para os amantes da arte e da música românticas, pois representa emoções, preocupação e uma mente em constante mudança.

De acordo com a numerologia, o número 3 é representado por Júpiter. Esse número ilustra uma combinação de crescimento, ambição e administração. Assim, esse número é benéfico para autores, educadores, conselheiros e líderes espirituais.

De acordo com a numerologia, o número 4 é representado por Rahu (hinduismo). Como esse número está associado a um intelecto aguçado, impaciente e instável, esse número é mais adequado para profissionais associados ao pensamento, como políticos, cientistas e pessoas envolvidas com a indústria da mídia.

Na numerologia, o número 5 é representado por Mercúrio. Esse número significa transformação, uma existência dinâmica e geralmente é favorável para negócios e aventureiros.

Na numerologia, o número 6 é representado por Vênus. Este é o número perfeito para donas de casa, indivíduos que cuidam de suas famílias, aqueles que gostam de arte e música e celebridades.

De acordo com a numerologia, o número 7 é representado por Ketu. Este é o número mágico mais poderoso, ideal para indivíduos e intelectuais orientados para a pesquisa. Para atingir seus objetivos, aqueles que utilizam esse número podem ter que se esforçar muito.

Na numerologia, o número 8 é representado por Saturno. Esse número é favorável para quem trabalha para o público em geral, ou para quem está envolvido com tarefas importantes e significativas. Se você trabalha muito, esse número pode ajudar a trazer dinheiro. O número 8 é adequado para empresários e empresárias, educadores e profissionais do direito.

De acordo com a numerologia, o número 9 é representado por Marte. Tem potencial para ser um número fortuito, embora não deva ser guardado por alguém que tenha problemas de saúde. Este número é benéfico para pessoas que trabalham nas áreas de gestão terapêutica e médica, bem como em publicações e empresas de publicidade. Pode ser vantajoso liderar figuras.

Apenas a soma de um dígito do número de celular é importante?

Cada número envolvido em sua vida importa. Você precisa olhar para cada número com cuidado para sincronizar o número certo com sua vida.

O primeiro número costuma ser o mesmo para muitas pessoas (exemplo: 9, 8, 7). Portanto, esse número não nos impacta significativamente.

2º e 3º: Afeta a personalidade individual, o comportamento e a constituição física do corpo. Também ajuda a avaliar os processos de pensamento e reações individuais a qualquer situação.

4º número: Os números colocados nesta posição impactam as relações dos indivíduos com familiares, amigos e pessoas conhecidas. Também ajuda a decifrar o ganho de bens móveis e imóveis.

5º: Ajuda a entender a educação, o conhecimento, as habilidades acadêmicas e a capacidade intelectual de uma pessoa, também ajuda a entender o apoio que se pode obter das crianças.

6º e 8º: Fala sobre a situação financeira de uma pessoa (especialmente dívidas, empréstimos) e inimigos também. Esse local também impacta na formação superior da pessoa e no relacionamento com superiores e subordinados.

7º: Ajuda a entender o relacionamento com o parceiro. Também ajuda a entender a perspicácia de negócios de uma pessoa.

9º número: Ajuda a entender a trajetória de carreira, o crescimento profissional, o status na vida e os ganhos com os próprios esforços.

Texto com informações do site ‘India.com’