Maquiagem: 3 truques para disfarçar o inchaço debaixo dos olhos para parecer mais jovem

O inchaço debaixo dos olhos, mais precisamente na área das olheiras, pode um problema estrutural genético causado por bolsas de gordura sob os olhos (e, portanto, mais difíceis de tratar), ou devido a fatores de estilo de vida, como falta de sono, ingestão de sal e estresse.

A chave para disfarçar essa causa de incômodo para muitos pode ser feita com maquiagem. Alguns truques que podem te ajudar a deixar a impressão de uma pele mais plana nessa região, evitando a formação de sombra.

O triângulo invertido

De extremamente popular a controverso, o truque do triângulo invertido ainda pode ser considerado útil para iluminar essa área do rosto. Com o pincel do corretivo, aplique o produto e depois esfume com uma esponja úmida. Depois, aplique a base por cima, como de costume. Lembre-se bases mais fluidas são as melhores escolhas para as peles maduras.

Misture dois tons de corretivo

Primeiro, escolha um tom mais escuro de corretivo para usar. Aplique diretamente na pele inchada e espalhe o produto com uma esponja cosmética. Em seguida, use um corretivo mais claro embaixo da bolsa para adicionar um pouco de profundidade. É um truque visual que contorna a parte inferior dos olhos.

Use uma máscara de olhos

Antes da maquiagem, para ajudar a desinchar a região abaixo dos olhos, você pode usar máscaras ou adesivos para os olhos. Os swishes em forma de vírgula são embebidos em soros refrescantes para fornecer a hidratação necessária à delicada área dos olhos.