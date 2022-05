Esses 3 sinais de alerta podem mostrar que o seu fígado já foi gravemente danificado pela bebida alcóolica

A esteatose hepática pode surgir a partir do alto consumo de bebida alcóolica. De acordo com o site Express (texto em inglês), no início, não existem muitos sinais sobre a condição, mas com o passar do tempo, as células do fígado vão morrendo, o tecido cicatrical se acumulando no órgão que limpa o sangue e os sintomas começam a aparecer. Por isso, enquanto o fígado danificado tenta desintoxicar o sangue, as toxinas começam a se acumular no cérebro.

A consequência pode ser, primeiramente, problemas para dormir, que podem vir acompanhados de mudanças de personalidade, confusão e problemas de memória. “Há evidências claras de que o consumo excessivo regular de álcool pode aumentar o risco de desenvolver as formas mais comuns de demência“, diz a Alcohol Change UK. Essas formas podem ser a a doença de Alzheimer, demência vascular e demência precoce.

O consumo de álcool também pode levar, ao longo do tempo, mudanças na forma física e estrutural do cérebro. Essas alterações ocorrem devido à toxidade do álcool e à falta de vitamina B1 (tamina), que impede o corpo de absorver nutrientes. Os quatro principais sintomas cerebrais são:

Personalidade alterada e humores voláteis;

Dificuldade em pensar, aprender e lembrar;

Confabulação, que é o preenchendo lacunas nas memórias com informações irrelevantes ou imprecisas;

Problemas para controlar os impulsos, levando a um comportamento inadequado ou ofensivo.

Outros sintomas de problemas com o fígado estão relacionados a danos na pele, como o desenvolvimento de uma tonalidade amarelada, tanto na parte branca do olho como na pele, além de coceiras e manchas vermelhas nas palmas das mãos.

Além de sintomas no cérebro e pele, o inchaço também pode ser comum, principalmente nessas regiões do corpo:

Pernas;

Tornozelos;

Pés;

Abdômen;

Ponta dos dedos.

De acordo com especialistas da Clínica Mayo, a cicatrização do fígado é irreversível. No entanto, caso o álcool seja cortado completamente, é possível que maiores danos sejam evitados.

