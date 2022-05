Dia Mundial sem Tabaco: veja dicas de como parar de fumar

O Dia Mundial Sem Tabaco foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1987, com o intuito de conscientizar sobre as doenças causadas pelo vício e as mortes relacionadas ao tabagismo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento para quem quer parar de fumar.

Ainda de acordo com o INCA, existem duas formas iniciais para quem deseja encerrar com o vício, sendo a parada imediata, onde você escolhe o dia e a data exata e, a partir desse dia, tira todo o contato com o tabaco, e também a parada gradual, que consiste em reduzir o número de cigarros fumado ou adiar a hora que você começa a fumar normalmente.

Além disso, existem algumas dicas para você deixar o vício de lado. Veja quais são essas técnicas de acordo com o site Tua Saúde:

Retirar objetos relacionados ao cigarro

Após você definir uma data para deixar de fumar ou ir parando gradativamente, retire tudo de casa que for relacionado a ele, como cinzeiros, isqueiros e pacotes de cigarros.

LEIA TAMBÉM: Esses 3 sinais de alerta podem mostrar que o seu fígado já foi gravemente danificado pela bebida alcóolica

Evite o cheiro de cigarro

Mesmo se você já estiver há um tempo longe do vício, evite ter contato com o cheiro do cigarro. Lave as roupas, cortinas, lençóis, toalhas e qualquer outro objeto com o odor. É indicado que você também evite lugares com pessoas fumando.

Troque o cigarro por outra coisa

Uma outra dica é mastigar alguma cosia quando surgir a vontade de fumar, como um chiclete sem açúcar, por exemplo. Contudo, é comum que as pessoas que deixam de fumar engordem, pois trocam o tabaco por comidas gordurosas ou ricas em açúcar. Para evitar o ganho de peso indesejado, prefira tomar sucos cítricos ou comer palitinhos de frutas e vegetais.

Além dessas três dicas, outros pontos importantes são:

Fazer atividades prazerosas;

Envolver a família e amigos;

Fazer psicoterapia;

Fazer acupuntura.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Garganta irritada ou inflamada? Veja 7 formas caseiras de aliviar o incômodo

⋅ Você está sempre cansado? Isso pode ser um sinal de astenia crônica

⋅ Enxaqueca requer tratamento médico, alerta neurologista