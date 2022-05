3 sinais de ALERTA no sexo que lhe dirão como será em um relacionamento

O sexo pode ser muito mais do que um momento de prazer entre os envolvidos. Pode até mesmo enviar sinais sobre determinada pessoa. Desta forma, é necessário abrir os olhos para as ‘red flags’ – ou sinais de alerta que revelam a verdadeira identidade do seu parceiro. Para entender como identificar, continue lendo este artigo extraído do portal Nueva Mujer.

Os sinais a seguir são os melhores avisos do que poderá vir. Principalmente se você ainda não estiver em um relacionamento sério. É necessário tirar uma pausa para repensar se a pessoa realmente te merece após analisar os sinais.

Veja mais: Especialista explica se o amor pode sobreviver sem sexo e paixão em um relacionamento

1 – Ele não se importa com seu prazer

Na maioria dos casos de ‘red flags’, seu parceiro está focado em chegar ao seu próprio orgasmo, não se importando em agradá-lo ou ajudá-lo a atingir o êxtase da mesma forma. Isso revela uma atitude egoísta e emocionalmente distante. Também não há uma preocupação no que poderia ser feito para melhorar.

2 – Ele pressiona você a fazer sexo

Forçar o parceiro fazer sexo não é apenas um sinal de alerta, mas também um abuso. Em determinados casos, você pode não se sentir convencido, mas acabou cedendo mesmo sem ter vontade.

Respeite seus limites e não permita que seu parceiro desfrute do seu corpo mesmo que você não esteja com vontade de compartilhá-lo. Não continue ao lado de alguém que o faça sentir culpado, pressionado ou obrigado a fazer certas coisas sem ter vontade.

3 – Ele se recusa a usar camisinha

Caso seu parceiro casual se negue a usar preservativos, isso significa que ela já não se preocupa com sua saúde – e a de seus parceiros sexuais. Este detalhe é um grande sinal de alerta.

Não se esqueça: se você consentiu o sexo apenas com o uso de preservativo e seu parceiro remover sem sua permissão, isso já se concretiza como agressão sexual.