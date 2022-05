Veja com qual idade seu primeiro cabelo branco, provavelmente, vai aparecer Imagem: Freepik

Um dos principais sinais no corpo humano de que o tempo está passando são os cabelos grisalhos. Popularmente conhecidos como cabelos brancos, o aparecimento de apenas um fio já é motivo de desespero de muitas pessoas, que podem se surpreender com o cabelo branco aparecendo antes da idade ‘comum’. Contudo, é importante entender que isso não é sinal apenas de velhice e que muitos jovens podem apresentar fios grisalhos.

Por qual motivo isso ocorre?

A coloração do cabelo depende de células pigmentadas e de melanina produzida pelos folículos. Ao passar do tempo, a estrutura vai perdendo essas células e a cor do fio desaparecendo. Contudo, em alguns indivíduos, os fios brancos aparecem bem cedo, antes mesmo dos folículos deixarem de funcionar adequadamente. Segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), isso pode ocorrer devido à informação genética, estresse, deficiência de vitaminas, como a B12 e também em pessoas que fumam.

A condição conhecida como envelhecimento prematuro dos cabelos ocorre quando os fios brancos aparecem antes do esperado, que, de acordo com o site Medicine Net, seria:

Asiáticos: acima dos 30 anos;

Caucasianos: No início dos 30 anos

Afrodescendentes: A partir dos 40 anos.

Para evitar o aparecimento precoce de fios brancos, você pode consumir produtos que contenham antioxidantes, evitar o cigarro e a deficiência de vitaminas.

Caso caucasianos antes dos 20 anos, asiáticos antes dos 25 anos e afrodescendentes antes dos 30 anos comecem a notar cabelos brancos, é porque a causa é prematura.

