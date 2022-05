Os signos que podem ter contato com o ex no início de junho de 2022

Junho de 2022 chega e com ele novidades na vida amorosa de muitos signos do zodíaco. No entanto, alguns deles podem também entrar em contato com o passado novamente, principalmente na vida amorosa.

Confira quais são estes signos e como isso tende a acontecer:

Touro

É possível que o passado regresse apenas para mostrar a importância da finalização e quebrar laços que eram obsessivos. É hora de resistir a desejos que não levam a lugar nenhum e começar uma nova trajetória, com um coração mais maduro e um caminho voltado para realizações positivas. Sonhe com o que deseja e comece a realizar.

Gêmeos

O passado pode retornar em forma de reencontros ou mensagens e é importante rever as suas verdadeiras intensões. Lembre-se que o a carência pode levar a atitudes que não são nada positivas e iniciam novamente um ciclo que já não era saudável. É o momento de ter mais concentração nos próprios objetivos e começar a buscar o que realmente pode trazer felicidade.

Confira mais: Os signos que mais perdem o controle da vida amorosa

Câncer

Existe muito foco em sentimentos pesados como mágoa, ressentimento e até ciúmes, inclusive quando se trata de relações do passado. É hora de não deixar a carência e a impulsividade resolver as coisas, pois isso pode apenas alongar problemas e trazer mais pressão para a sua vida. É um bom momento para buscar a cura e a superação. Alguns cancerianos podem começar a entrar em novas fases e conhecer pessoas mais compatíveis.

Aquário

Alguém do passado pode regressar para provocar e é importante saber finalizar aquilo que não faz bem. Supere e comece a cortar alguns contatos que não acrescentam em nada em sua vida e tendem a deixá-lo estagnado. É o momento ideal para seguir em frente e se abrir para novas conexões amorosas. Olhe para o mundo ao redor!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!