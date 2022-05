Os signos que podem achar o amor um fardo

Não é nada fácil carregar pesos na vida, mas alguns tendem a ser criados por cada um de nós! Pensando nisso, alguns signos do zodíaco podem chegar ao ponto de achar que o amor e os sentimentos são verdadeiros fardos.

Confira quais são:

Áries

O ariano é um dos signos que sempre se conectará com suas emoções de forma intensa e pode ser muito guiado por elas - isso também acontece com o amor. Quando os sentimentos motivam impulsos complexos e o faz se esforçar exaustivamente para conquistar o que sonhou, este signo começa a carregar exaustão e consequências pesadas.

Escorpião

O escorpiano carrega uma grande sensibilidade e também se entrega ao amor com intensidade. Por vezes, guarda seus medos, dores e sentimentos complexos dentro do coração, preferindo tentar viver algo que agrade seus olhos. O peso que carrega pode se transformar em mágoa e ele passa a ver as próprias emoções fora de controle.

Capricórnio

O capricorniano é um dos signos que sempre está atrás da estabilidade no amor, mas esta nem sempre é algo fácil de alcançar. Por isso, ele carrega suas responsabilidades e pode ter muitos gestos para fazer tudo dar certo. Se está sozinho nesta missão que seria ser de duas pessoas, não poderá evitar ficar sobrecarregado e logo está tentando encontrar escapes pouco saudáveis para aliviar o peso.

Aquário

O aquariano é um dos signos mais analíticos com os sentimentos. No entanto, o excesso de racionalidade e crítica, podem fazer com que ele carregue o peso de estar constantemente moldando o relacionamentos e as emoções, dele e do outro. Se isso não for superado, este signo estará constantemente acumulando frustrações, pois nem tudo pode ser exatamente como é desejado.

Peixes

O pisciano sempre será um signo de grande sensibilidade, mas ele reconhece que também lida com emoções complexas e nem sempre as deixa transparecer. Se está em um relacionamento e passa por momentos que o fazem analisar seu interior, pode preferir isolar o que sente. Além de não dividir o peso das próprias dúvidas e constatações, ele começa a ver o tempo ser perdido e se frustra.

